Лия Ахеджакова осталась без ролей в театре: это моя Родина-уродина

О случившемся Ахеджакова рассказала СМИ. «Директор предупредил, что больше меня в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут ему письма. Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», - говорила она.

84-летняя актриса уверена, что вскоре против нее предпримут и другие меры. «Да, меня убрали из «Современника». Мне жалко денег, они берут штраф у кого 50 тысяч, у кого 100 тысяч рублей, потом (объявят) иноагентом. Уже лежит на это тоже донос в прокуратуре», - считает артистка.

Но несмотря на это, менять место жительства она не хочет. «Это моя Родина-уродина. Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут», - сказала Ахеджакова, цитируя песню ДДТ «Родина».