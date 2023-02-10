Украинская певица Настя Каменских 9 февраля, отвечая на вопросы фолловеров в Инстаграме, призналась, что за последнее время набрала лишний вес.
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
Артистка не стала озвучивать, сколько именно лишних килограммов она набрала, но опубликовала свежее фото, на котором запечатлена с верхнего ракурса во время занятия на тренажере.
«Как и много людей сейчас, я очень выпала из режима, набрала лишний вес. Но пытаюсь вернуться к активным занятиям, это очень помогает держаться», – призналась 35-летняя Каменских, сообщает gordonua.com.