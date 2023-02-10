Туристическая выставка-ярмарка Tourest, которая последние два года была отменена из-за коронавирусной пандемии, вновь открылась 9 февраля. В этом году она отмечает свое тридцатилетие. В честь этого знаменательного события ярмарка будет работать с четверга по субботу.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Крупнейшая в странах Балтии туристическая ярмарка Tourest открылась в Таллинне
Крупнейшая в странах Балтии туристическая ярмарка Tourest открылась в Таллинне
Традиционно выставка Tourest проводилась с пятницы по воскресенье, но на этот раз открыла свои двери в четверг и продлится до субботнего вечера. Время работы будет продлено по вечерам, чтобы все посетители могли после рабочего дня посмотреть, что же предлагает ярмарка.