ГАЛЕРЕЯ ⟩ Крупнейшая в странах Балтии туристическая ярмарка Tourest открылась в Таллинне

Традиционно выставка Tourest проводилась с пятницы по воскресенье, но на этот раз открыла свои двери в четверг и продлится до субботнего вечера. Время работы будет продлено по вечерам, чтобы все посетители могли после рабочего дня посмотреть, что же предлагает ярмарка.

«Tourest не проводился уже два года, и мы очень рады видеть, что люди с нетерпением ждут и ярмарку, и путешествий, - говорит Мерике Халлик, генеральный секретарь Эстонской ассоциации путешествий и туризма. - С 1 октября мы открыли регистрацию для экспонентов Tourest, но многие из них уже ранее запрашивали информацию о выставке. Мы надеемся, что это будет одна из самых интересных ярмарок с точки зрения предложений и участников».