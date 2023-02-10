Проживающий в Тарту англичанин опубликовал интересный пост в Фейсбуке. Бен пишет, что ему непривычно видеть, как дети и подростки стремятся сразу занять места в общественном транспорте, даже не обращая внимания на выходящих. Выросший в Лондоне джентльмен считает такое поведение немыслимым. Он также обескуражен комментариями в ответ на его пост, в которых пожилых людей обвиняют в отвратительном поведении. Мы спросили эксперта по протоколу, кто и кому должен уступать мсета в общественном транспорте?
ПОСТСОВЕТСКИЙ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ? ⟩ Англичанин из Тарту обеспокоен: в транспорте дети не уступают места пожилым
Бен родился и вырос в Лондоне. В детстве, когда он ездил в автобусе или метро, он всегда уступал место пожилым и тем, кто нуждался в нем больше, чем он. «Это было очень давно. Я не уверен, как обстоят дела с общественным транспортом в Лондоне сегодня, - признается англичанин, живущий в Тарту. - Я много лет жил в Юго-Восточной Азии, и единственное место, где я заметил такое же поведение, как в Тарту, было однажды в сингапурском метро, где мне пришлось сказать двум мальчикам, чтобы они встали и уступили места пожилым людям. Мальчики были поглощены своими телефонами». Он уверен, что это указывает на серьезную проблему, когда люди делают вид, что не замечают, что происходит вокруг них, пишет Elu24.
Бен рассказал, что его дочь недавно ехала в автобусе в Тарту со своим парнем, который тоже вырос в Лондоне. И дочь отметила, что одно из детских мест освободилось для пожилого человека, но туда тут же плюхнулась девочка-подросток. «Вполне возможно, что в Лондоне действительно так же обстоят дела», - предполагает Бен. Он заметил, что эстонцы обычно мирятся с ситуацией и не вмешиваются. Если, например, кто-то занимает несколько мест в автобусе, поставив свои сумки на соседнее сиденье, пассажиры не поднимают шума и позволяют человеку пользоваться двумя сиденьями.
Этот пост вызвал множество откликов
Бен поделился своими мыслями в социальных сетях. В группе Märgatud Tartus он призвал родителей учить своих детей хорошим манерам. Бен написал: «Родители, что вы недодали своим детям? Сегодня дети в возрасте до 12 лет спешат занять места при посадке в автобус, проталкиваясь мимо людей, пытающихся выйти. Их не волнует, что старики вынуждены стоять! Как иностранец я считаю эту привычку отвратительной. Почему вы не учите своих детей хорошим манерам? Это постсоветский менталитет, токсичный индивидуализм? Если дети не научатся хорошим манерам у вас, то у кого?»
Бен признает, что, поскольку его пост получил множество комментариев, эта тема близка многим. Однако его удивляет гнев, который некоторые молодые люди проявляют по отношению к пожилым. Некоторые комментаторы даже обвиняют пожилых людей в грубом поведении, в том числе в том, что они не предлагают места беременным женщинам, толкаются и держат свои сумки на нескольких сиденьях. Например, одна молодая мама пишет: «Расскажу о своем опыте общения с пожилыми людьми. Я была беременна и с двумя старшими детьми ехала в автобусе. Мы стояли рядом с пожилой женщиной, которая сидела. Дети спросили, почему та не уступит маме место, ведь мне тяжело стоять с огромным животом. Я сказала старшему, что все в порядке и, возможно, леди устала и хочет немного отдохнуть. Тогда ребенок говорит: это некрасиво - занимать три места со своими сумками. Затем сидевшая мадам начала что-то лепетать моим детям в ответ. Она сказала, что я могу притворяться беременной и могу постоять. Я показала на свой живот и сказала, что да, я притворяюсь беременной, а этот живот просто сейчас съежится. И сразу же мужчина, сидевший поблизости, уступил мне место. Затем два молодых парня также освободили места и позволили сесть моим детям. В итоге пожилая дама громким голосом провозгласила, что молодежь сегодня некультурная и совершенно бесполезна. Тогда молодой человек заметил ей, что именно пожилые люди были теми, кто не считался с другими».
«Я видел очень много людей, которые пытаются войти в автобус и выйти из него сразу же. Как будто автобусы были созданы специально для них», - пишет Бен. Под его постом много подобных комментариев. Бен не понимает, как молодые люди могут так критично относиться к пожилым людям и говорить о них такие плохие вещи.
Кто и кому должен уступать место в автобусе?
Можно ли ожидать, что пожилая дама уступит место беременной женщине? Кристийна Сика, бывший советник по протоколу в Государственной канцелярии, а теперь бизнес-вумен, говорит, что это вполне закономерный вопрос. «В наше время вежливость заключается в том, чтобы предложить место в первую очередь тому, кто больше всего в нем нуждается. Возраст не всегда является определяющим фактором. Сегодня мы видим, что возраст как таковой приобрел совершенно иное значение, чем 50 лет назад», - отвечает Сика.
Недопустимо держать свои сумки на стульях, когда рядом в транспорте нет свободных мест. Сиденья предназначены в первую очередь для людей, а не для сумок.
«Пожилому человеку легче постоять в общественном транспорте, чем школьнице, у которой был длинный день в школе, или женщине на последнем месяце беременности. С другой стороны, все может быть наоборот: пожилому человеку трудно стоять с сумками с едой даже одну остановку. Мы должны быть более внимательными друг к другу, независимо от возраста», - уверяет эксперт по протоколу.
Однако есть два правила, которые применимы ко всем - и молодым, и старым. «Не разрешается держать сумки на сиденьях, если нет свободных мест. Сиденья в транспорте предназначены для людей, а не для сумок. Также неприемлемо бегать по транспорту в поискать места. И помните золотое правило: сначала нужно выпустить всех, а только потом зайти и убедиться, что все, кому нужно место, его получили», - говорит Сика.