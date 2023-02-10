ПОСТСОВЕТСКИЙ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ? ⟩ Англичанин из Тарту обеспокоен: в транспорте дети не уступают места пожилым

Бен поделился своими мыслями в социальных сетях. В группе Märgatud Tartus он призвал родителей учить своих детей хорошим манерам. Бен написал: «Родители, что вы недодали своим детям? Сегодня дети в возрасте до 12 лет спешат занять места при посадке в автобус, проталкиваясь мимо людей, пытающихся выйти. Их не волнует, что старики вынуждены стоять! Как иностранец я считаю эту привычку отвратительной. Почему вы не учите своих детей хорошим манерам? Это постсоветский менталитет, токсичный индивидуализм? Если дети не научатся хорошим манерам у вас, то у кого?»

Бен признает, что, поскольку его пост получил множество комментариев, эта тема близка многим. Однако его удивляет гнев, который некоторые молодые люди проявляют по отношению к пожилым. Некоторые комментаторы даже обвиняют пожилых людей в грубом поведении, в том числе в том, что они не предлагают места беременным женщинам, толкаются и держат свои сумки на нескольких сиденьях. Например, одна молодая мама пишет: «Расскажу о своем опыте общения с пожилыми людьми. Я была беременна и с двумя старшими детьми ехала в автобусе. Мы стояли рядом с пожилой женщиной, которая сидела. Дети спросили, почему та не уступит маме место, ведь мне тяжело стоять с огромным животом. Я сказала старшему, что все в порядке и, возможно, леди устала и хочет немного отдохнуть. Тогда ребенок говорит: это некрасиво - занимать три места со своими сумками. Затем сидевшая мадам начала что-то лепетать моим детям в ответ. Она сказала, что я могу притворяться беременной и могу постоять. Я показала на свой живот и сказала, что да, я притворяюсь беременной, а этот живот просто сейчас съежится. И сразу же мужчина, сидевший поблизости, уступил мне место. Затем два молодых парня также освободили места и позволили сесть моим детям. В итоге пожилая дама громким голосом провозгласила, что молодежь сегодня некультурная и совершенно бесполезна. Тогда молодой человек заметил ей, что именно пожилые люди были теми, кто не считался с другими».