ДАЛ СОГЛАСИЕ НА АМПУТАЦИЮ ПАЛЬЦЕВ РУК ⟩ Врач назвал роковую ошибку Романа Костомарова, из-за которой грипп привел к гангрене

Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутируют пальцы на руках и вторую ступню. Спортсмен дал согласие на такое лечение. Удаление омертвевших участков ткани медики не называют ампутацией. Однако фактически хирурги отрезали у Романа Костомарова пятку и пальцы на правой ноге. К сожалению, кровоток так и не восстановился. Поэтому придется ампутировать оставшуюся часть ступни до места сгиба.

Некроз распространился также на пальцы на руках. Не все десять, но их тоже нужно ампутировать. Другого лечения не существует. Если процесс образования тромбов после этого не прекратится, то олимпийский чемпион останется без кистей обеих рук.

Роман Костомаров находится в сознании. Он понимает, что уже остался без левой ступни и части правой. Сказал врачам делать все необходимое для спасения его жизни.

Эндокринолог и реаниматолог Зухра Павлова высказалась о ситуации вокруг олимпийского чемпиона Романа Костомарова. По мнению специалиста, спровоцировать резкое ухудшение состояния спортсмена могли напряженные тренировки, которые он проводил за неделю до того, как попасть в больницу. Также она не исключает наличие скрытых болезней у спортсмена.