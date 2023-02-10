Состояние здоровья Романа Костомарова беспокоит врачей. По некоторым данным, некроз начал развиваться и на руках фигуриста, пишет Topnews.
ДАЛ СОГЛАСИЕ НА АМПУТАЦИЮ ПАЛЬЦЕВ РУК ⟩ Врач назвал роковую ошибку Романа Костомарова, из-за которой грипп привел к гангрене
Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутируют пальцы на руках и вторую ступню. Спортсмен дал согласие на такое лечение. Удаление омертвевших участков ткани медики не называют ампутацией. Однако фактически хирурги отрезали у Романа Костомарова пятку и пальцы на правой ноге. К сожалению, кровоток так и не восстановился. Поэтому придется ампутировать оставшуюся часть ступни до места сгиба.
Некроз распространился также на пальцы на руках. Не все десять, но их тоже нужно ампутировать. Другого лечения не существует. Если процесс образования тромбов после этого не прекратится, то олимпийский чемпион останется без кистей обеих рук.
Роман Костомаров находится в сознании. Он понимает, что уже остался без левой ступни и части правой. Сказал врачам делать все необходимое для спасения его жизни.
Эндокринолог и реаниматолог Зухра Павлова высказалась о ситуации вокруг олимпийского чемпиона Романа Костомарова. По мнению специалиста, спровоцировать резкое ухудшение состояния спортсмена могли напряженные тренировки, которые он проводил за неделю до того, как попасть в больницу. Также она не исключает наличие скрытых болезней у спортсмена.
Врач напомнила, что Роман Костомаров выступил в 30 спектаклях на льду в рамках своего турне «Волшебник из страны Оз». На примере Романа Костомарова она указала на необходимость не забывать о гигиене труда и отдыха. «Если работать так напряженно, то от организма требуются колоссальные усилия, даже от тренированного. Происходит срыв адаптации: это состояние, когда надпочечники не могут обеспечить работу организма», – отметила она, подчеркнув, что при отсутствии такого напряжения Костомаров спокойно бы перенес инфекцию, и вся ситуация «не превратилась бы в тяжелую драму».
В качестве примера тяжелого развития болезни при экстремальных нагрузках Павлова привела ситуации с Юрием Шатуновым и Юлией Началовой, указав на скрытые причины «синдрома внезапной смерти».
По информации журналистов, сейчас Роман Костомаров восстанавливается после ампутации стопы. Однако, по некоторым данным, в ближайшее время ему может потребоваться еще одна операция – на руке, где также прогрессирует некроз.
Сообщается, что Роман Костомаров не может сгибать пальцы рук. К тому же он остается подключенным к аппарату ИВЛ. «Костомаров в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз», – говорит осведомленный источник. По информации Telegram-канала 112, врачи опасаются за дальнейшее состояние правой ноги Романа Костомарова. Отмечается, что у Костомарова развился серьезный некроз, и его сложно остановить.
Медики постоянно делают перевязки, и фигурист находится в сознании. Жена Романа Костомарова Оксана Домнина каждый день приходит к своему мужу в больницу. Она постоянно на связи с медиками и получает информацию о его состоянии. При этом она пока не хочет начинать сбор средств на реабилитацию спортсмена.