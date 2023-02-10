Король Великобритании Карл III 8 февраля посетил мечеть, расположенную на Брик-лейн в восточной части Лондона, сообщает gordonua.com.
Смотрите, король Карл III появился на людях в дырявом носке
Соблюдая традиции, он при входе в мечеть снял обувь, после чего журналисты обратили внимание, что один носок короля оказался с дыркой. Об этом пишет The Telegraph. На сайте издания также опубликован соответствующий снимок.
В публикации отмечается, что «королевским помощникам пора сообщить, что его величеству нужна новая пара носков».
Таблоид Express, изучив реакцию соцсетей, написал, что большинство пользователей были восхищены Карлом III, заявив, что он «действительно является одним из нас», поскольку «у многих есть хотя бы одна дырявая пара носков».
Авторы статьи отмечают, что король всегда отличался бережливостью и «годами носил одежду», периодически ее ремонтируя. Предполагается, что Чарльз III и в этот раз, вероятно, «довел пару своих носков до предела».
Осенью 2020 года в интервью главному редактору издания Эдварду Эннинфулу принц Чарльз рассказывал, что относится к тем людям, которые не любят выбрасывать старые вещи, но возрастные изменения, которые происходят с фигурой, заставляют периодически обновлять гардероб. «Когда ты становишься старше, фигура меняется, и уже не так просто влезть в одежду. Но я лучше сделаю латки на вещах, чем их выброшу», – признался он тогда. Принц Чарльз отметил, что модная индустрия также должна измениться и пропагандировать другие ценности – бережливость и практичность.