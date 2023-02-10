Смотрите, король Карл III появился на людях в дырявом носке

Соблюдая традиции, он при входе в мечеть снял обувь, после чего журналисты обратили внимание, что один носок короля оказался с дыркой. Об этом пишет The Telegraph. На сайте издания также опубликован соответствующий снимок.

В публикации отмечается, что «королевским помощникам пора сообщить, что его величеству нужна новая пара носков».

Таблоид Express, изучив реакцию соцсетей, написал, что большинство пользователей были восхищены Карлом III, заявив, что он «действительно является одним из нас», поскольку «у многих есть хотя бы одна дырявая пара носков».

Рваный носок короля Фото: Eddie Mulholland

Авторы статьи отмечают, что король всегда отличался бережливостью и «годами носил одежду», периодически ее ремонтируя. Предполагается, что Чарльз III и в этот раз, вероятно, «довел пару своих носков до предела».