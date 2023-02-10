ГОРЯЧИЕ ФОТО ⟩ 50-летняя Кармен Электра на пикантных фото в белье и чулках возбудила фанатов

Тара Ли Патрик, больше известная под псевдонимом Кармен Электра, тряхнула стариной и поделилась с публикой архивными снимками времен ансамбля Pussycat Dolls.

И хотя на сегодняшний день американской модели и танцовщице уже 50 лет, она и сейчас вызывает восхищение поклонников. В период своей работы в популярной группе Кармен и вовсе была сногсшибательной красоткой.

Так, на размещенных в социальных сетях кадрах звезда запечатлена в комплекте нижнего белья черного цвета. Ее образ дополняют чулки в сетку на подтяжках, а также кожаные высокие сапоги. Глаза артистки подведены черным карандашом по моде того времени, а волосы распущены. На одном из фото она гибко наклоняется, демонстрируя упругие ягодицы и рваные чулки.

Пост стремительно набирает популярность в Сети, на сегодняшний день 23 тысячи человек поставили свои лайки под горячими снимками.