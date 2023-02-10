Знаменитая танцовщица из Pussycat Dolls и сейчас хороша, а тогда и вовсе была горячей штучкой, пишет Topnews.
ГОРЯЧИЕ ФОТО ⟩ 50-летняя Кармен Электра на пикантных фото в белье и чулках возбудила фанатов
Тара Ли Патрик, больше известная под псевдонимом Кармен Электра, тряхнула стариной и поделилась с публикой архивными снимками времен ансамбля Pussycat Dolls.
И хотя на сегодняшний день американской модели и танцовщице уже 50 лет, она и сейчас вызывает восхищение поклонников. В период своей работы в популярной группе Кармен и вовсе была сногсшибательной красоткой.
Так, на размещенных в социальных сетях кадрах звезда запечатлена в комплекте нижнего белья черного цвета. Ее образ дополняют чулки в сетку на подтяжках, а также кожаные высокие сапоги. Глаза артистки подведены черным карандашом по моде того времени, а волосы распущены. На одном из фото она гибко наклоняется, демонстрируя упругие ягодицы и рваные чулки.
Пост стремительно набирает популярность в Сети, на сегодняшний день 23 тысячи человек поставили свои лайки под горячими снимками.
Комментаторы старались перещеголять друг друга в изощренных комплиментах, восхваляя совершенство модели и уверяя, что она и сейчас «такая же шикарная, как на этих фото». «Тогда ты была мечтой всех подростков», – предаются воспоминаниям пользователи.