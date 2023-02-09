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Надо к врачу: как кошка хвостом показывает, что ей плохо

Limon.ee
Надо к врачу: как кошка хвостом показывает, что ей плохо
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Кошка. Фото иллюстративное.
Кошка. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Человеку сложно понять язык кошки, когда речь идет про здоровье. Часто мы не догадываемся, что любимым питомцам нужна врачебная помощь, ведь они не могут нам объяснить, что их что-то беспокоит, пишет Телепрограмма.

Однако ветеринары заявляют, что любого хозяина должны насторожить случайные подергивания хвостом. Это ненормально, в таком случае кошку следует показать специалисту.

Но стоит помнить, что все питомцы индивидуальны, и тут нужен индивидуальный подход.

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