ВИДЕО ⟩ «Русский мужчина все время пьет водку»: как пародии эстонского певца Артема Савицкого стали приносить ему деньги

Уже завтра Эстония определит, кто от нас поедет на Евровидение в Ливерпуль, а сегодня певец Артем Савицкий предстанет в роли независимого эксперта и расскажет, почему его самого до сих пор никто не допустил до Eesti Laul.

«Я десять лет не попадал на этот конкурс, наверное, поэтому я ваш эксперт! - смеется Савицкий. - В этом году мне симпатизирует Ollie со своей тяжелой рок-балладой, ну и Алика. Думаю, будет битва между Ollie и Аликой, но уверен, что выиграет Алика, потому что она уже была в "Суперзвезде" и она более знакома эстонскому народу».

В этом году финал конкурса Eesti Laul впервые за всю историю пройдет в Ласнамяэ - в ледовом холле Тондираба. По словам Артема Савицкого, он скорее всего будет смотреть нацотбор дома, потому что у него нет билетов на финальный концерт. И в ходе голосования отправит смс за Ollie.

«Eesti Laul - очень-очень хорошая платформа для музыкантов, где показать себя, представить свою музыку, я бы не сказал, что для меня всегда было самым важным попасть на Евровидение, потому что я отсылал песни на эстонском. Если это не супер-баллада, то с эстонскими хитами там особо делать нечего. Мне важнее выступить на большой сцене, показать свой материал и чтобы люди не забывали», - говорит Савицкий.

Артем Савицкий, Светлана Карабут и Эдгар Гергель Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp