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ДОРОГОВАТО БУДЕТ ⟩ Наркозависимость лишила известного эстонского актера нескольких сотен тысяч евро

Крислин Метсанурм
, репортер
Наркозависимость лишила известного эстонского актера нескольких сотен тысяч евро
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Актер Мярт Аванди рассказал о наркомании, чтобы дать сигнал обществу. Изображение иллюстративное.
Актер Мярт Аванди рассказал о наркомании, чтобы дать сигнал обществу. Изображение иллюстративное. Фото: JENNIFER GAUTHIER/REUTERS/SCANPIX/Pexels.com/Remo Tõnismäe/Elu24 kollaaž

Актер Мярт Аванди признался в среду в программе Pealtnägija, что он употреблял кокаин в течение десяти лет и все эти годы отдавал дилерам сумасшедшие суммы. «В худшие дни я мог употребить 3-4 грамма», – заявил он. По словам источника портала Elu24, грамм наркотика стоит 100-150 евро.

Известный актер Мярт Аванди ранее публично говорил об алкоголизме. Теперь же Аванди сделал шокирующее заявление и открыто признался в программе Pealtnägija, что употреблял кокаин в течение десяти лет. По словам актера, он уже три месяца не употребляет кокаин. Elu24 узнал, сколько стоит грамм кокаина и сколько денег отняла у Аванда наркомания.

В программе он признался, что на протяжении многих лет отдавал дилерам сумасшедшие суммы денег. «В худшие дни я мог выкурить 3-4 грамма», – сказал Аванди. Конечно, в программе он не раскрыл имен торговцев кокаином, но, по словам Аванди, достать наркотик очень легко, и среди нас гораздо больше потребителей кокаина, включая известных людей, чем мы можем себе представить.

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