ДОРОГОВАТО БУДЕТ ⟩ Наркозависимость лишила известного эстонского актера нескольких сотен тысяч евро

Известный актер Мярт Аванди ранее публично говорил об алкоголизме. Теперь же Аванди сделал шокирующее заявление и открыто признался в программе Pealtnägija, что употреблял кокаин в течение десяти лет. По словам актера, он уже три месяца не употребляет кокаин. Elu24 узнал, сколько стоит грамм кокаина и сколько денег отняла у Аванда наркомания.

В программе он признался, что на протяжении многих лет отдавал дилерам сумасшедшие суммы денег. «В худшие дни я мог выкурить 3-4 грамма», – сказал Аванди. Конечно, в программе он не раскрыл имен торговцев кокаином, но, по словам Аванди, достать наркотик очень легко, и среди нас гораздо больше потребителей кокаина, включая известных людей, чем мы можем себе представить.