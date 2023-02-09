ДОРОГОВАТО БУДЕТ ⟩ Наркозависимость лишила известного эстонского актера нескольких сотен тысяч евро

Актер Мярт Аванди признался в среду в программе Pealtnägija, что он употреблял кокаин в течение десяти лет и все эти годы отдавал дилерам сумасшедшие суммы. «В худшие дни я мог употребить 3-4 грамма», – заявил он. По словам источника портала Elu24, грамм наркотика стоит 100-150 евро.
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Наркозависимость лишила известного эстонского актера нескольких сотен тысяч евро
Известный актер Мярт Аванди ранее публично говорил об алкоголизме. Теперь же Аванди сделал шокирующее заявление и открыто признался в программе Pealtnägija, что употреблял кокаин в течение десяти лет. По словам актера, он уже три месяца не употребляет кокаин. Elu24 узнал, сколько стоит грамм кокаина и сколько денег отняла у Аванда наркомания.
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