Северные соседи не скучают: появившийся в бассейне голый мужчина шокировал других посетителей

Житель Эспоо, который в тот день был в бассейне, рассказал Helsingin Sanomat, что в какой-то момент заметил идущего рядом с ним человека без плавок. Он сказал, что был шокирован увиденным.

Еще одна женщина рассказала, что вместе с другими находившимися в бассейне людьми сообщила об обнаженном мужчине инструкторам, которые, по словам клиентки, попросили голого пловца покинуть бассейн.

Региональный менеджер города Эспоо Киммо Лайтинен подтвердил, что в бассейне действительно был голый человек. По его словам, подобные случаи очень редки.

По словам Лайтинен, если персонал бассейна замечает голого пловца, инструктор подходит к человеку, просит его пройти в раздевалку и надеть купальную одежду.

«В данном случае человек покинул бассейн по требованию персонала», – сказал Лайтинен. По его словам, никакой обратной связи по поводу инцидента он не получал.