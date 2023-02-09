Сценарий фильма «Сбежавшая невеста» меркнет на фоне реальных историй любви и неожиданных размолвок в реальной жизни знаменитостей, пишет Супер.
Сбежавшие из-под венца: звезды, которые передумали жениться накануне свадьбы
Гвинет Пэлтроу отменила свадьбу с секс-символом
В конце 90-х Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт были одной из самых многообещающих парочек Голливуда. Знаменитости собирались сыграть свадьбу. Питт был уверен, что она – любовь всей его жизни, и не хотел упускать свой шанс. Он сделал предложение и даже успел отгулять мальчишник с приятелями. В то время как миллионы поклонниц мечтали о секс-символе с больших экранов, Пэлтроу решила, что Питт не для нее, и все отменила. Говорят, брошенный жених отходил от шока несколько месяцев.
Деми Мур вышла за другого
Сейчас имя Эмилио Эстевеса не на слуху, но в 80-х и Деми Мур, и ее избранник были суперзвездами. Знаменитости познакомились на съемочной площадке, влюбились друг в друга, и помолвка не заставила себя ждать. Деми Мур сказала заветное «да», но в процессе подготовки к церемонии изменила решение и оставила своего жениха. Ударом для него стало не столько расставание, сколько скорый брак экс-невесты с Брюсом Уиллисом. Оказалось, Деми вполне готова к свадьбе, но с другим.
Алек Болдуин расстался с невестой
Алек Болдуин и Джанин Тернер всерьез встречались в 80-х годах. Карьера актрисы как раз набирала обороты после роли в «Северной стороне», и казалось, в личной жизни тоже все идет как по маслу. В конце концов харизматичный актер сделал ей предложение – влюбленные строили планы на свадьбу, пока Алек не передумал. Позже Джанин призналась, что считает поступок бывшего партнера верным, якобы они друг другу не подходили. Но тогда она восприняла размолвку болезненно, так как жениха очень любила.
Жених бросил Шакиру за две недели до церемонии
Шакиру буквально преследуют личные драмы. Задолго до изменщика Жерара Пике идей для песен девушке подкинул адвокат Антонио де ла Руа. Пара продержалась несколько лет – певица не скрывала избранника и даже появлялась с ним на светских мероприятиях. Дело шло к свадьбе. Однако за две недели до церемонии жених порвал с несостоявшейся невестой. С ответственными кавалерами звезде явно не везет...
Джуд Лоу спугнул избранницу откровенным признанием
Этих влюбленных объединяли не только взаимные чувства, но и родная страна. Джуд Лоу и Сиенна Миллер – британцы. Звезды казались идеальной парой, но семьи из их союза не вышло. Романтическую идиллию разрушил грязный секрет Джуда: актер признался в романе с няней его детей. Сиенна к таким откровениям избранника была не готова. Пара официально расторгла помолвку в июле 2005 года. Спустя несколько лет Джуд и Сиенна пробовали начать все сначала, но прежнего доверия уже было не вернуть.
Джулия Робертс оказалась не готова к семейной жизни
Уже будучи известной в свои 20 лет, Джулия Робертс встречалась с будущей звездой сериала «24 часа» Кифером Сазерлендом. Приближалась дата свадьбы. Голливуд был в восторге от грядущего союза двух суперзвезд, их отношения казались идеальными. И вдруг, не дожидаясь церемонии, невеста струсила и отменила предстоящее бракосочетание. Спустя две недели стало известно о новой интрижке Джулии. Возможно, судьба актеров сложилась бы совершенно иначе, не спеши они с серьезным решением.