Сбежавшие из-под венца: звезды, которые передумали жениться накануне свадьбы

Гвинет Пэлтроу отменила свадьбу с секс-символом

В конце 90-х Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт были одной из самых многообещающих парочек Голливуда. Знаменитости собирались сыграть свадьбу. Питт был уверен, что она – любовь всей его жизни, и не хотел упускать свой шанс. Он сделал предложение и даже успел отгулять мальчишник с приятелями. В то время как миллионы поклонниц мечтали о секс-символе с больших экранов, Пэлтроу решила, что Питт не для нее, и все отменила. Говорят, брошенный жених отходил от шока несколько месяцев.

Деми Мур вышла за другого

Деми Мур. Фото: imago stock&people

Эмилио Эстевес. Фото: IkonMediia/Capital Pictures

Сейчас имя Эмилио Эстевеса не на слуху, но в 80-х и Деми Мур, и ее избранник были суперзвездами. Знаменитости познакомились на съемочной площадке, влюбились друг в друга, и помолвка не заставила себя ждать. Деми Мур сказала заветное «да», но в процессе подготовки к церемонии изменила решение и оставила своего жениха. Ударом для него стало не столько расставание, сколько скорый брак экс-невесты с Брюсом Уиллисом. Оказалось, Деми вполне готова к свадьбе, но с другим.

Алек Болдуин расстался с невестой

Алек Болдуин. Фото: BENAROCH/SIPA