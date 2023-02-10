Бывший муж Памелы Андерсон Томми Ли шокировал фанатов голым фото ниже пояса

Похоже, после секс-скандала, из-за которого так сокрушалась Андерсон, Томми Ли, наоборот, все стало нипочем. И удивлять публику музыкант продолжает тем же нехитрым способом, выставляя напоказ все свои части тела подряд.

Как сообщает издание Page Six, Томми не первый раз шокирует подписчиков обнаженными фото с акцентом на нижней части тела. А в этот раз сразить всех наповал Ли решил, выложив снимок своей пятой точки, на котором фигурирует и его мужское достоинство. Кадр был опубликован в Twitter с особой пометкой. Показываем вам «демоверсию» фото и советуем не искать полную.

История со смелыми снимками началась еще в августе: тогда в Сети разлетелось голое селфи Ли, на котором тот продемонстрировал, кажется, все, что только мог. А через месяц барабанщик и вовсе создал аккаунт на OnlyFans, видимо, не желая, чтобы такое добро пропадало зря.

Ли, по-видимому, гордится своей мужественностью, поскольку ранее в августе он опубликовал полностью обнаженное фото.