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Михаил Лабковский назвал пять признаков, что вы живете не своей жизнью

Limon.ee
Михаил Лабковский назвал пять признаков, что вы живете не своей жизнью
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Михаил Лабковский в Таллинне
Михаил Лабковский в Таллинне Фото: Konstantin Sednev

Любимый всеми психолог Михаил Лабковский в своей практике часто встречает людей, которые постоянно решают какие-то проблемы, якобы стоящие на пути к счастью, пишет super.ru.

Например: сначала надо похудеть, начать больше зарабатывать, выйти замуж, родить ребенка, купить машину, и уж тогда-то начать жить «по-настоящему». «Подвох в том, что за одной проблемой обязательно следует новая — и так по кругу. Помимо решения бесконечных задач, мы не позволяем себе быть счастливыми в силу разных причин», - пишет Лабковский в своем Telegram-канале. Там же он перечислил пять причин, почему так происходит и как делать не надо.

1. Привычка думать о плохом. Это, друзья мои, история про пресловутый стакан, который наполовину пуст. Привычка думать, что он полон, - ваш собственный выбор, сам стакан на это никак не влияет.

2. Привязанность к материальному. Пока считаете, что счастье зависит от денег, стройной фигуры, красивой жизни или большого количества подписчиков, вы сами закрываете для него путь в вашу жизнь.

3. Засевшие внутри обиды. На родителей, партнеров, друзей, коллег и вообще всех вокруг. Эти обиды мы самозабвенно лелеем и тем самым живем жизнью жертвы, которой «так не повезло».

4. Черная зависть. Это способ очернять достижения окружающих. В паре с ней всегда идет радость из-за неудач других людей. И то и другое говорит, что вы эмоционально сильно зависите от окружающих. Но их успехи и ошибки никак не должны влиять на вашу жизнь.

5. Поиск причин не быть счастливым. Это происходит неосознанно, но вам все время что-то мешает: события в мире, решения и мнения других людей, жизненные обстоятельства и т.д.

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