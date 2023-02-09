Диетолог объяснил, в какое время надо ужинать, чтобы гарантированно похудеть

Диетолог и автор множества книг для желающих похудеть рассказал, что очень важно назначать свой ужин на определенное время вечером - не позже конкретного часа. Это поможет организму эффективно расходовать калории.

По словам доктора Майкла Мосли, которые приводит издание The Mirror, это важно, потому что, если ужин сместить на более позднее время, еда буквально «зависнет в вашем организме». Врач напомнил и знаменитую поговорку про «завтракать как король, обедать как принц и ужинать - как нищий».

Во сколько есть вечером

- Попробуйте успевать ужинать до восьми часов вечера, а после этого не есть ничего калорийного, - заявил Майкл Мосли. - То, что вы едите перед сном, задержится в вашем организме гораздо дольше и не позволит вам худеть и сбрасывать вес. Ужиная раньше восьми вечера и не перекусывая до самого завтрака, вы увеличиваете время, в течение которого ваше тело сжигает жир.

Добавим, что активный период работы поджелудочной железы заканчивается в 21:00.

Врач обращает внимание, что полностью исключать ужин не стоит. Он должен составлять 30% от дневного рациона. Это важный прием пищи, и отказываться от него нельзя. Когда вы мучаетесь от голода, то организм активно производит гормон стресса кортизол, который в свою очередь заставляет запасать жир.

Поэтому, чтобы худеть, надо есть, как бы парадоксально это ни звучало.