Эштон Катчер оглох на одно ухо из-за редкого заболевания

Риз Уизерспун и Эштон Катчер. Фото: MARIO ANZUONI

На днях Эштон появился на премьере картины «К тебе или ко мне?», в которой снялся вместе с Риз Уизерспун. Как положено, они фотографировались на красной дорожке, а журналисты не могли не отметить странное поведение актера. Эштон вел себя подозрительно неловко и взволнованно плюс постоянно держался на расстоянии от партнерши по фильму.

Через несколько дней Катчер все-таки объяснил свои метания под прицелом фотокамер. «Я плохо слышу, в одном ухе – почти ничего, – рассказал он в подкасте Chicks in the Office. – Я не понимаю, кто зовет меня, но понимаю, что голосов много: "Риз! Эштон! Сюда! Посмотри вот так!" В определенный момент ты такой: "Боже, так вот где это... Смотреть на камеру? Понял. Мы закончили? Потрясающе».

Риз Уизерспун и Эштон Катчер. Фото: PATRICK T. FALLON