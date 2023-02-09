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«Хотите сказать, что он просто пришел, убил и ушел?» Адвокат обвиняемого в убийстве транс-женщины в центре Таллинна настаивает на его освобождении из-под стражи

Геттер Трумси
«Хотите сказать, что он просто пришел, убил и ушел?» Адвокат обвиняемого в убийстве транс-женщины в центре Таллинна настаивает на его освобождении из-под стражи
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Обвиняемый в убийстве Сабрины ямайского происхождения Кирилл Лукин
Обвиняемый в убийстве Сабрины ямайского происхождения Кирилл Лукин Фото: Taavi Sepp/Kuvatõmmis vestlusest/erakogu/Facebook/Kollaž: Konstantin Sednev/Elu24

«Получается, что после выхода на свободу, всякий раз, как обвиняемый будет употреблять алкоголь, он будет идти и убивать снова и снова?» – протестовал защитник Лукина Владимир Садеков. 9 февраля в Таллинне прошло предварительное слушание по делу Кирилла Лукина, обвиняемого в убийстве транс-женщины Сабрины в апартаментах в центре эстонской столицы летом прошлого года. 

Кирилл Лукин, обвиняемый в убийстве транс-женщины Сабрины в Старом городе Таллинна в июле 2022 года, уже семь месяцев находится в предварительном заключении. Лукину, которому 15 февраля исполнится 24 года, не нужно было присутствовать на предварительном слушании 9 февраля.

Алексей Леонтьев, обвиняемый в недонесении о преступлении первой степени по тому же делу, также не должен был явиться. К удивлению своего адвоката Свена Силлара, г-н Леонтьев прибыл на слушание, как обычно, в 10 часов. После объяснений Силлара Леонтьев ушел и не принимал участия в предварительном слушании. 

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