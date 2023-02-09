«Получается, что после выхода на свободу, всякий раз, как обвиняемый будет употреблять алкоголь, он будет идти и убивать снова и снова?» – протестовал защитник Лукина Владимир Садеков. 9 февраля в Таллинне прошло предварительное слушание по делу Кирилла Лукина, обвиняемого в убийстве транс-женщины Сабрины в апартаментах в центре эстонской столицы летом прошлого года.
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«Хотите сказать, что он просто пришел, убил и ушел?» Адвокат обвиняемого в убийстве транс-женщины в центре Таллинна настаивает на его освобождении из-под стражи
«Хотите сказать, что он просто пришел, убил и ушел?» Адвокат обвиняемого в убийстве транс-женщины в центре Таллинна настаивает на его освобождении из-под стражи
Кирилл Лукин, обвиняемый в убийстве транс-женщины Сабрины в Старом городе Таллинна в июле 2022 года, уже семь месяцев находится в предварительном заключении. Лукину, которому 15 февраля исполнится 24 года, не нужно было присутствовать на предварительном слушании 9 февраля.