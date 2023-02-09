Три знака, которые начнут жизнь с чистого листа: станут богаты и успешны уже в 2023 году

Астрологи вычислили знаки Зодиака, которые смогут в 2023 году начать жизнь с чистого листа. Даже самые бедные люди смогут совершить решительный рывок вперед и достичь высот в карьере, высокого уровня благосостояния, осуществить свои мечты.

Козероги прислушаются к своему чутью и правильно сделают, ведь это правильный путь. Интуиция подскажет, в каком месте и с какими людьми их ждет успех.

Близнецы придут к богатству благодаря своему упорству. На своем пути они свернут горы. Однако астрологи советуют не забывать им про отдых.