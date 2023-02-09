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Три знака, которые начнут жизнь с чистого листа: станут богаты и успешны уже в 2023 году

Limon.ee
Три знака, которые начнут жизнь с чистого листа: станут богаты и успешны уже в 2023 году
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Богатство. Иллюстративное фото
Богатство. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Их прорыву поразятся многие, пишет teleprogramma.pro.

Астрологи вычислили знаки Зодиака, которые смогут в 2023 году начать жизнь с чистого листа. Даже самые бедные люди смогут совершить решительный рывок вперед и достичь высот в карьере, высокого уровня благосостояния, осуществить свои мечты.

Козероги прислушаются к своему чутью и правильно сделают, ведь это правильный путь. Интуиция подскажет, в каком месте и с какими людьми их ждет успех.

Близнецы придут к богатству благодаря своему упорству. На своем пути они свернут горы. Однако астрологи советуют не забывать им про отдых.
Весы пойдут на хитрость и небольшую сделку с совестью, чтобы разбогатеть. Но никаких душевных волнений не последует.
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