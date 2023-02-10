Вчера на портале rus.postimees.ee была опубликована фотография предполагаемых воров, которые грабят ювелирные магазины в Таллинне. И нам тут же позвонили из фирмы V&G ANTON и рассказали, что в их магазине на улице Маакри, 19/2 тоже было украдено кольцо стоимостью 8500 евро. Кажется, что кражу совершили те же люди, что и в магазине Hirv. Владельцы V&G ANTON просят помощи в розыске кольца и обещают хорошее вознаграждение, чьи подсказки приведут к поимке преступников.
Ловкость рук и никакого мошенничества: еще в одном ювелирном магазине Таллинна украдено кольцо за 8500 евро
«Из нашего магазина было украдено эксклюзивное ювелирное украшение - золотое кольцо стоимостью 8500 евро. Уникальность этому кольцу придает массивный голубой топаз, украшенный вокруг бриллиантами. Кольцо имеет серийный номер и индивидуальное имя – Blue Abyss.
Повторить такое изделие практически невозможно из-за эксклюзивной огранки камня. Все изделия этой коллекции изготовлены в единственном экземпляре, - рассказывает менеджер магазина Дмитрий Антонов. Огорчает и то, что это украшение было частью личной коллекции владельца V&G ANTON Вадим Антона. Он пострадал в этой ситуации не только финансово, но и морально.
На видеозаписях из магазина видно, что кражу совершила зашедшая в него говорившая на английском языке пара, которая также подозревается в совершении аналогичного преступления в отношении другого известного эстонского ювелира - HIRV. Владелец ювелирного магазина просит всех, кто владеет какой-либо полезной информацией по этому делу, обратиться в V&G ANTON. За реальную помощь гарантируется вознаграждение».
Факт кражи зафиксирован на видео, пострадавшие обратились в полицию. Скорее всего, предполагаемый воришка ловко накрыл кольцо ладонью, а пальцем указал на другое кольцо, которое попросил посмотреть.
Владельцы ювелирных магазинов! Будьте бдительны и пристально наблюдайте за подозрительными личностями, пришедшими в ваши магазины.