Пт, 10.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Ловкость рук и никакого мошенничества: еще в одном ювелирном магазине Таллинна украдено кольцо за 8500 евро

Limon.ee
Ловкость рук и никакого мошенничества: еще в одном ювелирном магазине Таллинна украдено кольцо за 8500 евро
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Улица Маакри в Таллинне, снимок иллюстративный.
Улица Маакри в Таллинне, снимок иллюстративный. Фото: Madis Sinivee

Вчера на портале rus.postimees.ee была опубликована фотография предполагаемых воров, которые грабят ювелирные магазины в Таллинне. И нам тут же позвонили из фирмы V&G ANTON и рассказали, что в их магазине на улице Маакри, 19/2 тоже было украдено кольцо стоимостью 8500 евро. Кажется, что кражу совершили те же люди, что и в магазине Hirv. Владельцы V&G ANTON просят помощи в розыске кольца и обещают хорошее вознаграждение, чьи подсказки приведут к поимке преступников. 

«Из нашего магазина было украдено эксклюзивное ювелирное украшение - золотое кольцо стоимостью 8500 евро. Уникальность этому кольцу придает массивный голубой топаз, украшенный вокруг бриллиантами. Кольцо имеет серийный номер и индивидуальное имя – Blue Abyss.

Украденное кольцо фирмы V&G Anton
Украденное кольцо фирмы V&G Anton Фото: личный архив

Повторить такое изделие практически невозможно из-за эксклюзивной огранки камня. Все изделия этой коллекции изготовлены в единственном экземпляре, - рассказывает менеджер магазина Дмитрий Антонов. Огорчает и то, что это украшение было частью личной коллекции владельца V&G ANTON Вадим Антона. Он пострадал в этой ситуации не только финансово, но и морально.

На видеозаписях из магазина видно, что кражу совершила зашедшая в него говорившая на английском языке пара, которая также подозревается в совершении аналогичного преступления в отношении другого известного эстонского ювелира - HIRV. Владелец ювелирного магазина просит всех, кто владеет какой-либо полезной информацией по этому делу, обратиться в V&G ANTON. За реальную помощь гарантируется вознаграждение».

Вот с такого прилавка и было украдено кольцо
Вот с такого прилавка и было украдено кольцо Фото: личный архив

Факт кражи зафиксирован на видео, пострадавшие обратились в полицию. Скорее всего, предполагаемый воришка ловко накрыл кольцо ладонью, а пальцем указал на другое кольцо, которое попросил посмотреть.

На месте преступления работает полиция
На месте преступления работает полиция Фото: личный архив

Владельцы ювелирных магазинов! Будьте бдительны и пристально наблюдайте за подозрительными личностями, пришедшими в ваши магазины.

Ключевые слова
Наверх