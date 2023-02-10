Ловкость рук и никакого мошенничества: еще в одном ювелирном магазине Таллинна украдено кольцо за 8500 евро

Вчера на портале rus.postimees.ee была опубликована фотография предполагаемых воров, которые грабят ювелирные магазины в Таллинне. И нам тут же позвонили из фирмы V&G ANTON и рассказали, что в их магазине на улице Маакри, 19/2 тоже было украдено кольцо стоимостью 8500 евро. Кажется, что кражу совершили те же люди, что и в магазине Hirv. Владельцы V&G ANTON просят помощи в розыске кольца и обещают хорошее вознаграждение, чьи подсказки приведут к поимке преступников.