Мадонна жестко ответила на критику своей внешности на вручении премии «Грэмми»

64-летнюю певицу расстроило, что, вместо того чтобы обсуждать ее речь перед вручением награды Сэму Смиту и Ким Петрас, все говорят о ее внешности.

«Вместо того чтобы сосредоточиться на том, что я сказала в своей речи, в которой поблагодарила за смелость таких артистов, как Сэм и Ким, люди предпочли обсуждать только мои фотографии крупным планом, сделанные фотокорреспондентом, который исказил бы чье угодно лицо», – написала она.

Фото: Frazer Harrison

Она обвинила своих критиков в эйджизме и мизогинии. «Я снова столкнулась с эйджизмом и мизогинией, которые пронизывают мир, в котором мы живем. Мир, который отказывается уважать женщин старше 45 лет, и считает необходимым наказать их, если они продолжают проявлять сильную волю, трудолюбие и предприимчивость», – отметила певица.

Мадонна добавила, что «никогда не извинялась ни за свой творческий выбор, ни за то, как она выглядит и одевается» и не будет начинать это делать.

«Меня унижали в СМИ с самого начала моей карьеры, но я понимаю, что все это испытания. Я рада быть первопроходцем, чтобы другим женщинам, которые стоят за мной, было легче», – заявила она и добавила, что «с нетерпением ждет еще многих лет провокационного поведения, раздвигания границ, противостояния патриархату и прежде всего наслаждения своей жизнью».