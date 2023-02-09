Звезда эстонского реалити-шоу Ада-Мария Нельке подпрыгнула от неожиданности, когда ощутила на себе пальцы незнакомых мужчин, которые шли за ней. Она говорит, что незнакомцы домогались ее прямо среди бела дня!
Звезда эстонского реалити в шоке: незнакомый мужчина средь бела дня начал вставлять в меня пальцы
Ада-Мария Нельке, звезда реалити-шоу Rannamaja, опубликовала на своем канале в YouTube видео под названием «Нет - значит, нет». В видео, которое длится более 16 минут, Ада рассказывает о неприятном инциденте, о котором она сообщила в полицию.
«Я увидела статью сегодня утром и испытала нечто неприятное, и не могу больше молчать. И ни одна женщина не должна молчать!» - рассказывает Ада со слезами на глазах. Статья, о которой говорит Ада, передает взгляды молодых мужчин на сексуальные домогательства. Молодой человек говорит: «Если бы женщины ночью сидели дома, никто бы не приходил их насиловать».
Увидев эту статью, Ада почувствовала, что должна использовать свою интернет-платформу и высказаться по этому важному вопросу. Ада призналась, что в декабре прошлого года она сама стала жертвой домогательств. «25 декабря я шла домой из спортзала, обычный день, это было между двумя и тремя или чуть позже трех, и я была перед EBS, - говорит дрожащим голосом Ада в своем видео. - На мне были наушники, я слушала музыку, у меня было прекрасное настроение, и вдруг я чувствую, что кто-то, идущий за мной, пытается протолкнуть пальцы в мое очень укромное место».
«Я остановилась, обернулась и увидела двоих мужчин, - вспоминает Ада, - вокруг никого не было, и я поняла, что если начну кричать, то все может закончиться еще хуже».
Ада описывает, что мужчины были взрослыми, один из них показался моложе 40 лет, другой старше: «Я смотрела на них, стоя как дурочка, меня только что лапали, я открыла рот, но ничего не могла сказать. Я не могла понять, что они говорили, потому что они говорили по-русски, но так как они делали очень непристойные жесты и замечания о том, что мой рот открыт, вы можете догадаться, о чем, вероятно, могла идти речь».
Обращение в полицию
Застыв на одном месте на несколько секунд, Ада поняла, что нужно двигаться, и побежала через дорогу в парк. «Я разрыдалась, пришла домой и просто плакала два часа подряд», - вспоминает Ада события того дня.
По словам Ады, подобное произошло не в первый раз. «Но впервые кто-то пытался тыкать в меня пальцами. Поскольку меня лапали и раньше, я некоторое время размышляла, не придаю ли я этому слишком большое значение».
Ада вытирает слезы и приводит примеры домогательств к женщинам. «Все женщины испытали это! Но потом у меня в голове загорелась лампочка: все женщины, которых я знаю, были либо изнасилованы, либо подвергались сексуальным домогательствам. [...] В тот момент я поняла, что именно поэтому я должна сообщить в полицию».
Звезда реалити-шоу обратилась с заявлением в полицию, откуда через три недели ей позвонила женщина-следователь. «Первое, о чем меня спросили: что на мне было надето. Я ответила, что джинсы, и мы обе вздохнули с облегчением».
Следователь сказала Аде, что, слава Богу, джинсы хотя бы плотные. В случае с юбкой пальцы мужчины могли проникнуть глубже, и акт изнасилования был бы налицо. «В полиции сказали, что посмотрят камеры, но, к сожалению, камера, которая стоит перед EBS, не показывает это место», - говорит Ада, но подтверждает, что описание мужчин осталось в базе данных полиции.
Пресс-секретарь PPA Бритта Сепп подтвердила Elu24, что заявление о подобном инциденте было подано в полицию и в настоящее время находится на рассмотрении.
«Это не соревнование!»
Во второй половине видео Ада возвращается к статье, которую она увидела в социальных сетях. «Думающих так мужчин становится все больше и больше... а женщинам всегда приходится испытывать страх, если они идут одни по улице, и неважно, вечером или днем, в мини-юбке или в джинсах».
В конце видео Ада приводит еще один пример: утром того же дня, когда она решила рассказать о своих домогательствах, кто-то в автобусе сказал ей по-английски, что у нее красивая п***да.
«Я знаю, что здесь должно быть много людей, которые смотрят на меня и думают, мол, о чем она говорит - что кто-то ее лапал? Кто-то вошел в мое личное пространство и решил, что имеет на это право. Так у меня есть право все еще бояться или.., - говорит Ада, вытирая слезы. - Я знаю, что то, что случилось со мной, не так плохо, как то, что случилось со многими женщинами. Но это не соревнование! Все, что заставляет вас чувствовать, что кто-то воспользовался вами, домогался вас, оправдано».
КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ?
Кризисные центры по борьбе с сексуальным насилием предлагают круглосуточную профессиональную помощь людям, пережившим сексуальное насилие. Любой человек может прийти в центр один или с сопровождающим, в любое время суток и без направления. Не имеет значения, обращались ли уже в полицию, собираются ли обращаться или не хотят обращаться. Приглашаются женщины и мужчины, дети, молодые люди и взрослые, пережившие или подозревающие сексуальное насилие.
Если ребенок подвергся физическому, эмоциональному или сексуальному насилию, или если вы подозреваете, что ребенок нуждается в помощи, позвоните по телефону 116 111.
Если вы стали жертвой издевательств или преследований, или если вы хотите сообщить о сексуальном или другом насилии, обратитесь в онлайн-полицию. Сотрудники онлайн-полиции отвечают на электронные письма и сообщения и обучают детей и взрослых правилам безопасности в Интернете.
В случаях, требующих срочного вмешательства полиции, звоните по номеру 112.
Источник: just.ee