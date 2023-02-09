Звезда эстонского реалити в шоке: незнакомый мужчина средь бела дня начал вставлять в меня пальцы

Фото: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Следователь сказала Аде, что, слава Богу, джинсы хотя бы плотные. В случае с юбкой пальцы мужчины могли проникнуть глубже, и акт изнасилования был бы налицо. «В полиции сказали, что посмотрят камеры, но, к сожалению, камера, которая стоит перед EBS, не показывает это место», - говорит Ада, но подтверждает, что описание мужчин осталось в базе данных полиции.

Пресс-секретарь PPA Бритта Сепп подтвердила Elu24, что заявление о подобном инциденте было подано в полицию и в настоящее время находится на рассмотрении.

«Это не соревнование!»

Во второй половине видео Ада возвращается к статье, которую она увидела в социальных сетях. «Думающих так мужчин становится все больше и больше... а женщинам всегда приходится испытывать страх, если они идут одни по улице, и неважно, вечером или днем, в мини-юбке или в джинсах».

В конце видео Ада приводит еще один пример: утром того же дня, когда она решила рассказать о своих домогательствах, кто-то в автобусе сказал ей по-английски, что у нее красивая п***да.