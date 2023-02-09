Астрологи поделились прогнозом на март, назвав четыре знака Зодиака, которые разбогатеют и поправят свое материальное положение. Вселенная одарит их золотым дождем изобилия и богатств. Главное – не упустить удачу!
Три знака Зодиака, которые разбогатеют в марте – деньги свалятся золотой лавиной изобилия
Девы ощутят поддержку небесных светил, а март откроет перед ними блестящие перспективы. Однако сумеют ли они воспользоваться данным им шансом, зависит только от них самих. Вселенная обещает Девам карьерный рост, который вполне может вскружить голову некоторым представителям знака. Вместе с тем заработки будут вполне стабильными, пишет Teleprogramma.
Скорпионы в марте окажутся на пике своего творческого подъема – у них прибавится сил для реализации всех намеченных планов. При этом Вселенная сведет их с полезными людьми, которые в нужный момент окажут протекцию и помощь в делах. В середине месяца представителей знака ждут внезапные прорывы в карьере и крупные финансовые поступления.
Идеальным периодом для Овнов станет середина месяца. Особенно если они планировали совершить крупные покупки или заключить сделки на большие суммы. Денег будет достаточно. При этом возможны небольшие бюрократические проволочки, справиться с которыми им помогут вышестоящие друзья и коллеги.