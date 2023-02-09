ДУШЕРАЗДИРАЮЩЕЕ ВИДЕО ⟩ В Турции двухмесячного младенца вытащили живым из-под завалов на третьи сутки

8 февраля, когда, казалось бы, надежды найти выживших почти не осталось, случилось настоящее чудо, не иначе. На третьи сутки спасатели вытащили из-под завалов 2-месячного младенца живым! Сообщается, что малыш был обложен подушками в детской кроватке и именно это его и уберегло от гибели. Под данным местных СМИ, этот ребенок — единственный выживший в семье.