В Турции продолжается разбор завалов после страшного землетрясения, произошедшего в ночь с воскресенья на понедельник, и нескольких последующих, пишет super.ru.
ДУШЕРАЗДИРАЮЩЕЕ ВИДЕО ⟩ В Турции двухмесячного младенца вытащили живым из-под завалов на третьи сутки
В Турции двухмесячного младенца вытащили живым из-под завалов на третьи сутки
8 февраля, когда, казалось бы, надежды найти выживших почти не осталось, случилось настоящее чудо, не иначе. На третьи сутки спасатели вытащили из-под завалов 2-месячного младенца живым! Сообщается, что малыш был обложен подушками в детской кроватке и именно это его и уберегло от гибели. Под данным местных СМИ, этот ребенок — единственный выживший в семье.
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Напомним, мощнейшее землетрясение в Турции произошло с 5 на 6 февраля. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра, его магнитуда достигала 7,8 балла. В стране сразу же был объявлен самый высокий уровень тревоги, предполагающий международную помощь.
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