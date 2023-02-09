Российская актриса, которая насмерть сбила человека, получила новый статус

Популярная российская актриса Анна Большова, которая в прошлом году насмерть сбила женщину на своем авто, получила новый статус в деле о ДТП.

По информации телеграмм-канала «Звездач», Анна Большова не признана подозреваемой в деле о смертельном ДТП. Канал сообщает, что 14 октября 2022 года актриса на своей машине сбила женщину. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело. Следствие длится более трех месяцев, были назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы.

СМИ сообщает, что Большова все еще не признана подозреваемой. Об этом рассказала адвокат Яна Чиж: «Дело возбудили по наличию трупа. Только после экспертиз будет определено, кто подозреваемый».

В момент ДТП актриса кино и театра была трезва, в машине находилась одна. Она сама позвонила в полицию и вызвала скорую помощь для потерпевшей. Пока проводятся экспертизы, Анна принимает участие в концертах и театральных постановках.