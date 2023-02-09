Как Роман Попов на пять лет разошелся с любовью всей жизни, победил рак и стал для всех Мухичем

Оганес оказался прав, ведь спустя полгода бывшие кавээнщики очутились на Comedy battle. Призом третьего сезона стало резидентство Comedy Club, и хотя Попов к этому особо не стремился, он получил контракт, как и Григорян.

В офисе Comedy Club артистам выделили кабинет, где следующие пару месяцев они безвылазно сидели и писали шутки. Наконец, к юмористам постучался Павел Воля - с вопросом, почему же парни не заходят в резидентскую. «Оказалось, что есть целая большая резидентская, где в течение дня ребята встречаются, пьют кофе и обсуждают номера, делятся опытом. Воля сказал: короче, все, давайте, хорош в это келье сидеть. Вставайте, пошли со мной! Так что, Пашка, большое тебе спасибо за то, что снял с нас этот зажим новичков, и мы влились в коллектив. Нас встретили очень хорошо, и к большому счастью, мы до сих со всеми дружим. Хотя сами сейчас и не принимаем участия в съемках Comedy Club», - говорит Попов.

На сцене проекта артист из дуэта «20:14» прославился под псевдонимом Роман Картавый. Вскоре его пригласили вести программу на Comedy Radio, ну а в 2016-м Илья Куликов позвал Романа в сериал «Полицейский с Рублевки».

«Полицейский с Рублевки»