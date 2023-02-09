Несколько лет назад артист сбросил 40 килограммов, и поклонники завалили его вопросами о диете. Как выяснилось, от 25 кило Роман Попов избавился с помощью спорта и правильного питания, а вот остальные 15 потерял из-за тяжелой болезни, пишет «Стархит».
Как Роман Попов на пять лет разошелся с любовью всей жизни, победил рак и стал для всех Мухичем
Роман Попов появился на свет в городе Конотоп, но вскоре перебрался с родителями в Брянск, где оба заканчивали вуз. «В России до шести лет я жил в Республике Марий Эл. Когда же наступило время поступать в школу, получилось так, что моим родителям нужно было снова уехать в Украинскую ССР, Конотоп, и там же я пошел в первый класс. Ну а потом снова переехал в Россию, где прожил всю свою жизнь, учась в Йошкар-Оле, Республика Марий Эл, в школе, которую там и окончил», - рассказывал артист.
Получив аттестат, Роман поступил в вуз на педагога-психолога. Уже на первом курсе студент познакомился с Клубом веселых и находчивых и так увлекся юмором, что взял академ. В итоге Попов пошел в другой институт, но на ту же самую специальность. История повторилась: спустя год артист бросил учебу - на этот раз из-за переезда в Сочи.
Будучи уверенным, что психология его призвание, Попов поступил в Сочинский госуниверситет. Нетрудно догадаться, что было дальше: уход после первого курса, годы КВН, работа с Оганесом Григоряном ведущими на свадьбах. Но как же Роман попал в Comedy Club, а потом и в кино? 9 февраля артисту исполняется 38, и самое время вспомнить его долгий путь к славе.
В юности Роман отличался стройностью
В Сочи и Краснодаре Роман пытался адаптировать кавээновский опыт для различных клубных проектов и банкетов. Уже тогда он был большим поклонником программ «Убойная лига» и «Убойной ночи», но когда напарник Оганес Григорян предложил сходить на кастинг «Смеха без правил», едва не слился, считая себя чересчур взрослым для экспериментов.
Оганес оказался прав, ведь спустя полгода бывшие кавээнщики очутились на Comedy battle. Призом третьего сезона стало резидентство Comedy Club, и хотя Попов к этому особо не стремился, он получил контракт, как и Григорян.
В офисе Comedy Club артистам выделили кабинет, где следующие пару месяцев они безвылазно сидели и писали шутки. Наконец, к юмористам постучался Павел Воля - с вопросом, почему же парни не заходят в резидентскую. «Оказалось, что есть целая большая резидентская, где в течение дня ребята встречаются, пьют кофе и обсуждают номера, делятся опытом. Воля сказал: короче, все, давайте, хорош в это келье сидеть. Вставайте, пошли со мной! Так что, Пашка, большое тебе спасибо за то, что снял с нас этот зажим новичков, и мы влились в коллектив. Нас встретили очень хорошо, и к большому счастью, мы до сих со всеми дружим. Хотя сами сейчас и не принимаем участия в съемках Comedy Club», - говорит Попов.
На сцене проекта артист из дуэта «20:14» прославился под псевдонимом Роман Картавый. Вскоре его пригласили вести программу на Comedy Radio, ну а в 2016-м Илья Куликов позвал Романа в сериал «Полицейский с Рублевки».
«Полицейский с Рублевки»
Следователь Игорь Мухич затмил в глазах зрителей все предыдущие амплуа звезды. «Долгое время я думал, что стану заложником одного образа и испытывал какие-то неуютные чувства в отношении своего персонажа. И только спустя годы я его полюбил. Вдруг подумал: парень, у тебя нет актерского образования. Вся твоя актерская карьера - это цепочка удивительных случайностей. Ты попал в профессию, в которую мечтал попасть, но побоялся в 17 лет пойти в ГИТИС, и спустя 15 лет все равно в нее попал. Значит так на роду написано. И у большинства профессиональных актеров нет своего Мухича, а у меня он есть. Я им горжусь, он получился классный, обаятельный, наивный, дурак-дураком, но его любят, и это прекрасно», - рассуждал Попов.
С Сергеем Буруновым артист сдружился быстро и с удовольствием общался с ним во внерабочее время, а вот Александр Петров показался Попову человеком «в себе», достаточно замкнутым. «Поэтому с Сашей в жизни мы не общались. Мы встречались на площадке и только тогда, (но благо, за 12 часов смены) успевали поговорить и о работе, и о своей жизни, обменяться интересными фактами, свежими новостями», - пояснял Роман.
В целом не оказалось ни одного коллеги, с которым бы Попов не общался. Команду «Полицейского с Рублевки» актер считал большой семьей, так что был рад продолжить сотрудничество с Софьей Каштановой в спин-оффе сериала «Детективное агентство Мухича». По мнению артиста, его персонаж так полюбился поклонникам, что создание отдельной сюжетной ветки было лишь делом времени.
На экране актер играл не только Мухича, ведь также засветился в комедиях «Любовь в нерабочие недели», «Казанова в России. Тайная миссия» и «Ботан и супербаба». Правда, в последней с Романом вновь снималась Софья Каштанова. Особенно забавно было, когда параллельно партнеры работали сразу в двух проектах.
«В определенный момент, находясь на гриме, Соня повернулась ко мне и сказала: Попов, у меня ощущение, как будто мы с тобой играем вместе уже 25 лет. Вот внутреннее ощущение было именно такое: ну что ж, Софья Андреевна, голубушка, в очередной раз посмешим зрителей? Мне кажется, она со своим мужем виделась реже и меньше, чем со мной, так же, как и я со своей супругой. Ну, мы терпим, да и что там греха таить, мы любим друг друга в профессиональном смысле. Ага, никаких слухов, вы ничего не докажете», - иронизировал Роман.
Семья
На самом деле свою главную любовь в жизни комик встретил еще в школе. Влюбленные встречались около года, а когда в 17 Роман поступил в вуз, Юля Догилева бросила его. Попов признавался, что это произошла, так как он был абсолютным подонком, у которого бурлили гормоны…
«Ты высокий, стройный, с идеально очерченными скулами, пирсингованный рок- музыкант. Перед тобой сотни красивых девушек. А я обращал внимание на все, что движется. А все остальные вокруг старались не двигаться. Вот, потом я стремглав переезжаю в Сочи. Так произошло, что это было спонтанное решение родителей, и я такой хвостом за ними, о чем не жалею», - пояснял Роман.
Влюбленные расстались на пять с половиной лет, после чего случайно столкнулись на улице. Одна прогулка по парку показала, что чувства никуда не делись. На этот раз Роман был всецело готов к серьезным отношениям, так что через полгода Юля перебралась к нему в Сочи, а еще через шесть месяцев вышла замуж.
«Спустя три года родился Федор Романович Попов, еще через десять месяцев на свет появилась Елизавета Романовна Попова. Четыре года назад родилась Марта Романовна Попова. Да я счастлив, я женат, сынат и дважды дочат», - подчеркивал артист прошлым летом.
Борьба с раком
В 2018-м актер решил похудеть для съемок. Режим питания и тренировок для него составил врач, так что медленно, но верно артист избавился от 25 килограммов. Сброс веса не остановился по другой причине - Попов серьезно заболел.
В октябре 2018-го актер проснулся ночью и увидел вокруг себя бригаду врачей и испуганную беременную супругу. Оказалось, что в глубокой фазе сна у артиста начался эпилептический припадок, и жена вызвала скорую. Приступ повторился в пять утра, а затем и в такси по дороге в клинику.
«Я сделал МРТ, и у меня обнаружили сюрприз в головном мозге. В височно-лобной доли обнаружили опухоль, которая, видимо, во сне давила, поэтому такое состояние проходило каким-то образом. Врачи сказали, что может быть добро, а может быть зло. Говорили, что в любом случае надо делать операцию»,- говорил Роман на ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
За дополнительной консультацией Попов обратился к доктору из Германии. Тот подтвердил, что у звезды глиальная опухоль третьей степени астроцитома, и рекомендовал хирургическое вмешательство. В итоге болезнь удалось победить.
«В тот момент, когда я стеснялся упоминать о своей болезни и говорил: я использовал чит-код, знаете, как в компьютерных играх, я просто всех обманул. Я продолжаю соблюдать режимы, заниматься физическими нагрузками. Я лечил рак, а химия и лучи - это как чит-код ускорения, это просто ускорило процесс. И вот я еще пятнашку убрал за гораздо более короткий промежуток времени, чем 25. И вот минус 40 килограммов. И круто, еще и рак победил, вау, прям фарш. Но самое главное - это, конечно, состояние, в котором я пребывал после победы над всем: над весом, над болезнью. Мне было легко и в то же время тяжело», - признавался актер.
Позднее артист вновь набрал вес, причем для роли. В 2022-м Роман отмечал, что дошел до отметки в 150 килограммов, а потом сбросил семь, решив, что это уже слишком. Актер подчеркивает, что ради кино готов на любые эксперименты, ну а у нас нет сомнений, что зрители будут любить его в любой комплекции.
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