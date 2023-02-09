Чт, 9.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Володина озвучила знак, который ведет свою жизнь в пустоту и ад: нужно срочно вернуть энергию

Limon.ee
Володина озвучила знак, который ведет свою жизнь в пустоту и ад: нужно срочно вернуть энергию
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Духовное состояние знака доведено до предела, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Василиса Володина рассказала, что Тельцы срочно нуждаются в восстановлении своей внутренней энергии, которая приблизилась к нулю.

Представители знака Зодиака довели себя до предела, истощив свои жизненные силы. Если этим срочно не заняться, последствия могут быть самыми тяжелыми.

Тельцы долго не обращали на себя внимание и впускали в свою жизнь негатив, тяжелых людей, что и довело их до предела.

Настало время перемен: возьмите себя в руки и скажите всему, что вас раздражает «нет». Подумайте о своих личных интересах и желаниях, вам необходим хороший отдых! После него все будет хорошо, жизнь пойдет, как по маслу.

Ключевые слова
Наверх