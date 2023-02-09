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Вместо «Русские танцовщицы» – «Танцовщицы в украинских костюмах»: музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега

Limon.ee
Вместо «Русские танцовщицы» – «Танцовщицы в украинских костюмах»: музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега
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Музей искусств Метрополитен
Музей искусств Метрополитен Фото: Shutterstock

Сотрудники музея искусства Метрополитен (Нью-Йорк, США), реагируя на многочисленные требования украинского историка искусств Оксаны Семеник, изменили название картины французского художника и скульптора Эдгара Дега, которая ранее называлась «Русские танцовщицы», пишет gordonua.com.

После переименования картина называется «Танцовщицы в украинских костюмах». Об этом Сменик сообщила в Facebook.

«Наконец-то Метрополитен прочитал сто моих писем, услышал нас и танцовщицы Дега в украинском наряде стали не russian dancers, как это было еще буквально несколько дней назад, а dancers in ukrainian dress. Да, я не очень довольна названием, но это уже маленькая победа», – написала она.

Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке, США, изменил в своих описаниях национальность уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи с россиянина на украинца.

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