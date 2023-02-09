Вместо «Русские танцовщицы» – «Танцовщицы в украинских костюмах»: музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега

«Наконец-то Метрополитен прочитал сто моих писем, услышал нас и танцовщицы Дега в украинском наряде стали не russian dancers, как это было еще буквально несколько дней назад, а dancers in ukrainian dress. Да, я не очень довольна названием, но это уже маленькая победа», – написала она.