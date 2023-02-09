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«Якубович приготовил Путину сюрприз»: Гордон показал комедийный ролик с ведущим «Поля чудес»

Limon.ee
«Якубович приготовил Путину сюрприз»: Гордон показал комедийный ролик с ведущим «Поля чудес»
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Леонид Якубович
Леонид Якубович Фото: Vitaly Nevar

«Якубович приготовил Путину сюрприз». Гордон показал комедийный ролик с ведущим «Поля чудес», пишет gordonua.com.

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 8 февраля обнародовал видео, на котором президент РФ Владимир Путин сидит на электрическом стуле, а называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко рядом – на унитазе.

В ролике над Путиным и Лукашенко висит телевизор, по которому транслируют программу «Поле чудес». Эту программу, которая выходит на российском «Первом канале», ведет российский телеведущий и актер Леонид Якубович.

По сюжету видео, участникам игры нужно отгадать слово из пяти букв. Оно является продолжением первого, уже отгаданного слова: «Путин». В финале участники разгадывают второе слово: «х...йло».

«Якубович приготовил Путину сюрприз», – отметил Гордон.

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