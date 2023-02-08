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В шаге от беды! Глоба предостерегла один знак Зодиака от опасности

Limon.ee
В шаге от беды! Глоба предостерегла один знак Зодиака от опасности
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Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба предостерегла один знак Зодиака от опасности.

По словам Глобы, в шаге от беды находятся Раки, им нужно срочно заняться своим здоровьем.

Какая опасность грозит Ракам

По словам астролога, представители этого знака Зодиака сильно заработались, им нужно срочно остановиться, отдохнуть и обратить внимание на здоровье.

«Остановитесь, прислушайтесь к своему организму, позвольте себе релакс, это сейчас необходимо», – призвала Раков Глоба.

Астролог предупредила, что если представители этого созвездия не займутся здоровьем сейчас, потом может быть поздно.

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