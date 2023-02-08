«Я не забуду тебя! Покойся с миром, дорогой слушатель»: эстонский радиоведущий рассказал о своей потере

Во вторник Рауно Мяркс узнал от внучки Вийве, что она покинула этот мир. «Ее последним желанием было – прислать мне коньяк VSOP (сокращение от ее имени), чтобы я всегда вспоминал о ней в день ее рождения».

«Вийви, я тебя не забуду! Покойся с миром, дорогой слушатель», – сказал радиоведущий.

Радиослушательница Вийве Сооп из Виртсу всегда называла себя самой большой поклонницей Рауно Мяркса в Эстонии.

«Я думаю, она была права! Вийве считала меня членом своей семьи с конца 1990-х годов, когда слушала мой голос по утрам. Вийве всегда звонила и желала удачи, когда у меня и моей семьи все было хорошо, или говорила вне эфира на тему, которая волновала ее как слушателя», – вспоминает Мяркс.

«В ходе наших бесед я узнал, что ее хобби было вырезать различные статьи и фотографии обо мне и моей семье, и она вклеивала их в отдельную папку», – рассказал Рауно Мяркс.