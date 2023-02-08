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ФОТО ⟩ Смотрите, кто пришел на день рождения ресторана Kitchen Rõõm в Ласнамяэ

Limon.ee
Смотрите, кто пришел на день рождения ресторана Kitchen Rõõm в Ласнамяэ
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В воскресенье, 5 февраля, столичный ресторан Kitchen Rõõm ярко отметил свой шестой день рождения. Праздник прошел со множеством конкурсов, подарков, и, конечно же, с изысканными угощениями от самого именинника.

Вечер провели шоумен Виталий Вестеринен и его супруга Алина Захарова. За музыкальное сопровождение праздника отвечала группа PX Band. Хозяйка Kitchen Rõõm Марина Мельникова получила множество подарков.

Смотрите, кто пришел поздравить уютный ресторан в Ласнамяэ в нашей галерее!

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