Невыносимая боль: Глоба назвал знаки Зодиака, которых жестоко предадут в 2023 году

Каждый из нас со временем хотя бы раз, но сталкивается с серьезным предательством со стороны родных и близких людей – предательство может быть мелким, которое можно простить уже через пару дней, а может быть настолько серьезным, что впускать человека обратно в свою жизнь вам уже не захочется. Астролог Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые в текущем году испытают невероятное предательство со стороны близкого человека, и оправиться от него еще долго не смогут.

Козерог

Представители этого Знака еще с раннего возраста отличаются особой доверчивостью – они до определенного момента даже могут не догадываться, каких подлых людей можно повстречать на жизненном пути. 2023 год для Козерогов станет особенным – в ближайшие несколько месяцев представители Знака могут ощутить на себе жесткое предательство. Вы можете уйти в глубокую депрессию и долго не оправиться. Однако астролог советует с особым мужеством преодолеть этот момент, жизнь на таких ситуациях не заканчиваются.

Рыбы