Поступки близких могут полностью выбить этих представителей зодиакального круга из колеи, предупреждает Павел Глоба.
Невыносимая боль: Глоба назвал знаки Зодиака, которых жестоко предадут в 2023 году
Каждый из нас со временем хотя бы раз, но сталкивается с серьезным предательством со стороны родных и близких людей – предательство может быть мелким, которое можно простить уже через пару дней, а может быть настолько серьезным, что впускать человека обратно в свою жизнь вам уже не захочется. Астролог Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые в текущем году испытают невероятное предательство со стороны близкого человека, и оправиться от него еще долго не смогут.
Козерог
Представители этого Знака еще с раннего возраста отличаются особой доверчивостью – они до определенного момента даже могут не догадываться, каких подлых людей можно повстречать на жизненном пути. 2023 год для Козерогов станет особенным – в ближайшие несколько месяцев представители Знака могут ощутить на себе жесткое предательство. Вы можете уйти в глубокую депрессию и долго не оправиться. Однако астролог советует с особым мужеством преодолеть этот момент, жизнь на таких ситуациях не заканчиваются.
Рыбы
Рыбам же в текущем году будет еще тяжелее – на человеке, со стороны которого произойдет предательство, завязано очень много сфер жизни представителя знака. Уже ближе к середине года у Рыб все может идти абсолютно не по плану, однако астролог рекомендует не отчаиваться, уже к концу года судьба повернется к вам лицом и подарит множество приятных моментов и новых полезных знакомств, которые заменят потерю предавшего человека.