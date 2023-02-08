«Меня убрали из репертуара. Сижу и плачу»: Лию Ахеджакову выгнали из «Современника»

По словам самой 84-летней актрисы, ей уже сообщили о том, что ее сняли с репертуара «Современника». Она видела приказ, а также новое расписание, сообщает «Стархит».

«Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», - говорит актриса.

В «Современнике» ответили «Новой газете», как пишет svoboda.org, что февральский показ спектакля отменён и посмотреть его можно будет "никогда". Причиной этого театр назвал плохое самочувствие Ахеджаковой. Актриса эту информацию опровергла и сказала, что "очень хотела играть этот спектакль".

Что же будет делать легендарная российская актриса, которая уже более полувека выходит на сцену? Сейчас она находится в шоке от произошедшего и надеется, что все образумится. Если нет, то возможно ее пригласят в другие театры, но это под большим вопросом.

«Наверное, не знают еще. Это, во-первых. А во-вторых, кому я нужна? Я была всю жизнь актрисой «Современника». Да предложения не поступят. Это же департамент культуры Москвы», - рассуждает она.

На данный момент она обратилась к члену Совета при президенте по правам человека, чтобы она узнала у департамента культуры, кто придумал убрать ее из спектакля. «До какой степени это их идея? Или это попросил директор? Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения «Современнику», убрать со сцены этого замечательного театра, которого я недостойна?» - спрашивает актриса.