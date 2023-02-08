В Сирии спасен младенец, родившийся под завалами при землетрясении

Ребенок – единственный выживший из ближайших членов семьи, все остальные погибли, когда землетрясение магнитудой 7,8, обрушившееся на Сирию и соседнюю Турцию, сравняло с землей дом семьи в городе Джиндайрис, рассказал родственник Халил аль-Сувади.

«Мы услышали голос, когда копали, мы расчистили землю и нашли эту девочку, слава Богу», – сказал Сувади агентству AFP во вторник.

«Мы расчистили пыль и нашли ребенка с пуповиной, мы перерезали ее, и мой двоюродный брат отвез ее в больницу», – продолжил Сувади.

Видео спасения малышки стало вирусным в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина выбегает из-под обломков рухнувшего четырехэтажного здания, сжимая в руках крошечного ребенка, покрытого пылью.

Второй мужчина бежит к первому, неся одеяло, чтобы попытаться согреть новорожденную при минусовой температуре, а третий кричит, чтобы машина отвезла ее в больницу.

🇸🇾 En Syrie, une femme a accouché alors qu'elle était coincée dans les débris du séisme d'hier. Les sauveteurs, qui ont toutefois réussi à l'atteindre après un effort titanesque, ont constaté que la femme avait perdu la vie. Cependant, le nouveau-né a pu être récupéré vivant. pic.twitter.com/ouHebDSnLf — Ulyces (@UlycesEditions) February 7, 2023

Ребенок был доставлен на лечение в близлежащий город Африн, а члены семьи провели следующие несколько часов, извлекая тела ее отца Абдаллы, матери Афры, четырех братьев и сестер и тети.