В эту субботу в Ласнамяэ состоится финал эстонского нацотбора на Евровидение-2023 - Eesti Laul, где среди прочих выступят чумовые рокеры Bedwetters. Для того чтобы собрать голоса в финале, ребята начали интересную избирательную кампанию, пишет Elu24.
«Гомосексуалистам место только на Евровидении!»: рокеры ради победы в эстонском нацотборе придумали классную рекламу
«Мы с ребятами хотели опубликовать какой-нибудь призыв, чтобы люди проголосовали за нас, но впали в абсолютный ступор, - пишет группа на своей странице в социальных сетях. - Потом мы увидели, что весь город пестрит яркими и красочными плакатами, приглашающими людей голосовать за разных политиков. За эти плакаты заплачены большие деньги, значит, они должны работать».
По словам участников группы, у артистов есть привычка немного копировать друг друга, и Bedwetters не являются исключением. «Мы черпали вдохновение у лучших художников и дизайнеров Эстонии, и представляем вам рекламную свою рекламную кампанию перед Eesti Laul. Выбирайте Bedwetters, потому что разницы нет».
Местом расположения предвыборных плакатов обозначен Рийгикогу, а также представлены лозунги в цветах самых популярных политических партий. Главный лозунг: «Голосуйте за Bedwetters, потому что это ничего не меняет».
Цвета Партии реформ были использованы как следующее предвыборное обещание: «Слишком высокие цены на газ? Пердите!»
В цветах Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) лозунг: «Гомосексуалистам место только на Евровидении!»
На баннере в цветах Центристской партии написано: «Взяточничество - это не ок. Это супер! Принесите деньги или голоса, неважно!»
При помощи красного цвета Социал-демократической партии делает акцент на деньгах: «Отберем у богатых, дадим себе». Другие могут сгонять за пивом в Латвию».
Наконец, партия «Отечество» (Isamaa) была избрана для следующей рекламы: «Мы не знаем никого, кто бы знал кого-то, кто бы проголосовал за нас. Но мы все еще в теме».
Финал конкурса Eesti Laul как всегда станет большим музыкальным событием 11 февраля, когда, помимо 12 финалистов, в качестве приглашенных артистов выступят многие блестящие местные музыканты.
«Финал Eesti Laul объединит в один вечер совершенно новую музыку и уже известные хиты, начинающих артистов и опытных музыкантов. Мы представляем музыку в ее лучшем смысле», - говорит Томи Рахула, исполнительный продюсер конкурса Eesti Laul. Он добавляет, что самое важное музыкальное событие года предлагает шоу на любой вкус, а финальный концерт в ледовом холле Тондираба стоит того, чтобы его посетить.
Ожидается, что финал эстонского нацотбора в эту субботу принесет немало сюрпризов.
11 февраля в ледовом зале Тондираба в финале конкурса Eesti Laul будут соревноваться 12 песен и ярких артистов и коллективов. В финале примут участие: Meelik, INGER, Janek, ELYSA, m els, Bedwetters, Andreas, ALIKA, Anett x Fredi, OLLIE, MIA и SISSI.