«Гомосексуалистам место только на Евровидении!»: рокеры ради победы в эстонском нацотборе придумали классную рекламу

«Мы с ребятами хотели опубликовать какой-нибудь призыв, чтобы люди проголосовали за нас, но впали в абсолютный ступор, - пишет группа на своей странице в социальных сетях. - Потом мы увидели, что весь город пестрит яркими и красочными плакатами, приглашающими людей голосовать за разных политиков. За эти плакаты заплачены большие деньги, значит, они должны работать».

По словам участников группы, у артистов есть привычка немного копировать друг друга, и Bedwetters не являются исключением. «Мы черпали вдохновение у лучших художников и дизайнеров Эстонии, и представляем вам рекламную свою рекламную кампанию перед Eesti Laul. Выбирайте Bedwetters, потому что разницы нет».

Местом расположения предвыборных плакатов обозначен Рийгикогу, а также представлены лозунги в цветах самых популярных политических партий. Главный лозунг: «Голосуйте за Bedwetters, потому что это ничего не меняет».

Цвета Партии реформ были использованы как следующее предвыборное обещание: «Слишком высокие цены на газ? Пердите!»

В цветах Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) лозунг: «Гомосексуалистам место только на Евровидении!»

На баннере в цветах Центристской партии написано: «Взяточничество - это не ок. Это супер! Принесите деньги или голоса, неважно!»

При помощи красного цвета Социал-демократической партии делает акцент на деньгах: «Отберем у богатых, дадим себе». Другие могут сгонять за пивом в Латвию».