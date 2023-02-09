Настроиться на позитивный лад помогают дела, требующие творческого подхода. Многих порадует возможность придумать что-то новое, реализовать неожиданно появившиеся идеи, пишет Dvorec.
Непростой день, но интересный: гороскоп на 9 февраля
Овен
У вас будет шанс добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Вы проявите настойчивость, не отступите перед преградами, едва ли кто-то сможет помешать вам достичь цели. Не всегда будет легко ладить с окружающими: вас могут обвинять в упрямстве, нежелании учитывать чужие интересы. Но от своих планов вы все равно не откажетесь, а критиков едва ли станете слушать. Даже если дел будет больше, чем обычно, вы со всем справитесь. Не возникнет проблем с решением профессиональных задач, даже совершенно новых для вас. Многим Овнам пригодятся знания, полученные раньше.
Телец
Хотя вам и придется поволноваться, день сложится удачно и наверняка порадует какими-то приятными сюрпризами. Правда, дел окажется неожиданно много, придется думать о нескольких сложных вопросах сразу. Не так-то легко будет ничего не упустить из виду, но вы справитесь. Самое приятное впечатление оставят новые знакомства. Не исключено, что сегодня вам удастся пообщаться с людьми, о которых вы прежде много слышали. Возможно начало очень плодотворного сотрудничества. Некоторым Тельцам предложат новую работу – именно ту, о которой представители знака мечтали.
Близнецы
День отлично подойдет для разговоров о работе и бизнесе. Неважно, будете ли вы обсуждать текущие задачи или планы на отдаленное будущее, в любом случае это окажется полезным. Появятся новые союзники, и вы будете приятно удивлены тем, насколько ответственно и серьезно они отнесутся к вашим общим делам. Можно говорить и о личных делах, но тут важно вам может быть сложнее сохранить позитивный настрой. Многие Близнецы сегодня будут склонны к пессимизму, обычно не свойственному представителям знака. Подумайте, что помогло бы вам настроиться на более позитивный лад. Тут может помочь и давнее хобби, и совершенно новое интересное занятие.
Рак
Едва ли день обойдется без проблем, но нет сомнений в том, что вы быстро найдете их решение. Тут очень поможет интуиция: ее подсказки неизменно будут точными и полезными. О советах этого не скажешь, хотя давать их окружающие будут от души. Серьезные решения в любом случае стоит принимать самостоятельно. День отлично подойдет для решения финансовых вопросов. Возможны небольшие денежные поступления из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное: деньги вскоре могут пригодиться для чего-то важного.
Лев
Не нервничайте по пустякам в первой половине дня. Скорее всего, что-то в это время пойдет не по плану, некоторые дела придется отложить. Но это не повод волноваться, ведь вы со всем справитесь, пусть и чуть позже. Со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Станет открываться все больше новых возможностей, вы постараетесь использовать каждую из них. Вторая половина дня – время интересных и приятных разговоров. Вы не только получите полезную информацию, но и услышите именно те слова, которых давно ждали.
Дева
Не торопитесь. Первая половина дня больше подходит для планирования и размышлений, чем для решительных действий. Не исключено, что вы заметите то, на что прежде не обращали внимания, увидите какие-то привычные вещи в новом свете. Порадует общение с близкими: благодаря их поддержке вы почувствуете себя гораздо увереннее. Вторая половина дня будет насыщенной и плодотворной. В это время можно и реализовать новые идеи, и сделать то, что было задумано давным-давно. Вы легко найдете помощников и союзников, если они потребуются.
Весы
Если вы сегодня не сделаете гениального открытия, то только потому, что будете заняты чем-то более интересным. Творческий потенциал будет высоким, появится много хороших идей. Не всегда стоит немедленно приступать к их реализации. Посоветуйтесь с людьми, которым доверяете, – они подскажут, как лучше поступить. День будет благоприятным с точки зрения личных отношений. Найти общий язык будет нетрудно, разногласий не возникнет, а интересные темы для разговоров наверняка найдутся. Возможны неожиданные подарки. Вы будете очень рады, ведь получите именно то, о чем мечтали.
Скорпион
У вас появятся хорошие идеи, но реализовать их сразу едва ли удастся. Запаситесь терпением и дождитесь благоприятного момента – он вскоре наступит. Вероятны новые знакомства. Вы легко найдете общий язык с самыми разными людьми, многим понравитесь. Не исключено начало дружбы, которая вскоре станет очень важной для вас. На работе могут возникать разногласия: не всегда взгляды коллег и руководства будут совпадать с вашими. Однако конфликта удастся избежать, а споры не помешают вовремя решить все вопросы, даже самые сложные.
Стрелец
Отличный день для решения важных вопросов. Вам удастся правильно оценить ситуацию, увидеть все возможности, которые она открывает. Будет шанс исправить какие-то старые ошибки, причем не только собственные. Вы очень внимательны, ничего не упускаете из виду, даже если приходится заниматься несколькими делами сразу. Не исключены разногласия и споры. Вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев, сохранив хорошие отношения с теми, кто поначалу не был согласен. Не исключено, что вы неожиданно найдете общий язык с давними соперниками и даже подружитесь с ними.
Козерог
Сегодня вы многое успеете сделать. Удастся быстро справиться и с уже знакомыми делами, и с совершенно новыми. Даже очень сложные задачи не напугают вас – вы быстро найдете способ решить их. Многих Козерогов ждут важные разговоры, касающиеся профессиональной деятельности. Не исключено, что вам предложат новую работу. Не всегда легко будут складываться отношения с окружающими, но вы найдете способ сгладить острые углы, мирно уладить любые разногласия. К вечеру споры останутся в прошлом, зато появятся планы, которые захочется осуществить вместе.
Водолей
День отлично подойдет для деловых переговоров, обсуждения рабочих вопросов. Раньше возникали разногласия? Самое время вернуться к этой теме: сегодня наверняка найдется решение, которое понравится всем. Вероятны выгодные сделки. Некоторые Водолеи найдут неожиданный, но очень эффективный способ увеличить доходы. Вы постараетесь не тратить время напрасно, успеете сделать даже больше, чем планировали. Во второй половине дня будет возможность хорошо отдохнуть, провести время в приятной компании. Друзья порадуют хорошими новостями.
Рыбы
День будет довольно беспокойным, и сохранять самообладание будет нелегко. Старайтесь не сердиться на людей, которые не сразу правильно понимают вас, снова и снова задают одни и те же вопросы. Да, могут потребоваться долгие объяснения, но в конце концов вы обязательно найдете общий язык, обо всем договоритесь. Вероятны крупные покупки. Скорее всего, они окажутся удачными, даже если вы не будете долго раздумывать о том, что именно приобрести. Вторая половина дня подойдет для встречи с друзьями: они найдут способ развеселить вас.