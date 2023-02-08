Ср, 8.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны в копии скандального наряда с Met Gala-2018

Limon.ee
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны в копии скандального наряда с Met Gala-2018
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Рианна на церемонии вручения премии "Золотой глобус".
Рианна на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Фото: Chelsea Lauren/HFPA/supplied by Capital Pictures

Музей мадам Тюссо в Нью-Йорке представил новую восковую фигуру барбадосской певицы Рианны. Об этом 8 февраля сообщается в Twitter агентства Reuters, пишет Гордон.

Это произошло накануне выступления артистки на Супербоул 2023, которое состоится в ночь с 12-го на 13 февраля на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США).

Как отмечает Billboard, восковая фигура Рианны в музее Нью-Йорка одета в копию платья, в котором она засветилась в 2018 году на ежегодном мероприятии Met Gala в Нью-Йорке.

Еще одна восковая фигура Рианны появится в Музее мадам Тюссо в Орландо в конце 2023 года. Она будет в наряде, в котором появится на выступлении в перерыве Супербоула.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Свой последний альбом под названием Anti певица выпустила в 2016 году. Осенью 2022 года певица после шестилетней паузы выпустила клип на песню Lift Me Up. Песня стала саундтреком к блокбастеру Marvel «Ваканда навсегда», который является сиквелом «Черной Пантеры».

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Ключевые слова
Наверх