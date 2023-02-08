В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны в копии скандального наряда с Met Gala-2018

Это произошло накануне выступления артистки на Супербоул 2023, которое состоится в ночь с 12-го на 13 февраля на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США).

Как отмечает Billboard, восковая фигура Рианны в музее Нью-Йорка одета в копию платья, в котором она засветилась в 2018 году на ежегодном мероприятии Met Gala в Нью-Йорке.

Madame Tussauds unveiled a new Rihanna wax figure in New York, ahead of the musician's Super Bowl performance. Later this year, another figure will be unveiled at Madame Tussauds Orlando that will feature Rihanna’s half-time performance outfit from the Super Bowl pic.twitter.com/SUAGsQTKiW — Reuters (@Reuters) February 8, 2023

Еще одна восковая фигура Рианны появится в Музее мадам Тюссо в Орландо в конце 2023 года. Она будет в наряде, в котором появится на выступлении в перерыве Супербоула.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Свой последний альбом под названием Anti певица выпустила в 2016 году. Осенью 2022 года певица после шестилетней паузы выпустила клип на песню Lift Me Up. Песня стала саундтреком к блокбастеру Marvel «Ваканда навсегда», который является сиквелом «Черной Пантеры».