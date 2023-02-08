ФОТО, ВИДЕО ⟩ Флорист из Таллинна поражена: «У нас очень щедрые мужчины! Кому и за что они дарят такие огромные букеты?»

ВИДЕО: ЭФИР «ЛИМОНАД-ШОУ» от 8 февраля 2023 года, герои: Анна Демидова, Вадим Анцупов, Раиса Иванова, Эдгар Гергель

Гостями эфира стали: ведущий мероприятий и организатор «Венецианского карнавала» в Таллинне Вадим Анцупов, а также флорист и обаятельная гостья Раиса Иванова.

Ведущая Анна Демидова в «Лимонад-шоу» Фото: Taavi Sepp

За время эфира мы попытаемся понять, где была легендарная радиоведущая Анна Демидова прошедшие 25 месяцев, ведь ее поклонники очень сильно скучали. В эфире легенда появилась в эпатажном образе и в маске, и с первых секунд приковала к компьютерам, смартфонам и планшетам сотни пар восхищенных глаз.

Благодаря Вадиму Анцупову мы узнали, что в этом году состоится 11-й «Венецианский карнавал» в Таллинне, для того чтобы его посетить, не нужно ехать в Венецию, достаточно подготовить костюм и взять выходной день 27 мая 2023 года. И если для зрителей маски очень желательны, но не обязательны, то для участников важно подготовить достойный образ.

А что касается итальянской Венеции, то Анцупов считает этот город очень своебразным и противоречивым. Получасовая прогулка на гондоле по Венеции стоит от 70 евро.

Анна Демидова подготовила для Эдгара Гергеля хэллоуиновскую маску и перчатки. «У нас каждый год бывают такие фрики, которые украшают наш карнавал, я не против, я только за», - сказал Вадим Анцупов.