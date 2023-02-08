В среду вечером в эфире еженедельного «Лимонад-шоу» на портале Limon.ee в качестве ведущей перед зрителями предстала загадочная и обворожительная Анна Демидова, которая в паре с журналистом Эдгаром Гергелем провела двухчасовой эфир. Вместе с выдающимися гостями мы в преддверии Дня всех влюбленных поговорили о Венеции, истории «Венецианского карнавала», романтике, цветах и самом большом букете роз, заказанном в Эстонии.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Флорист из Таллинна поражена: «У нас очень щедрые мужчины! Кому и за что они дарят такие огромные букеты?»
ВИДЕО: ЭФИР «ЛИМОНАД-ШОУ» от 8 февраля 2023 года, герои: Анна Демидова, Вадим Анцупов, Раиса Иванова, Эдгар Гергель
Гостями эфира стали: ведущий мероприятий и организатор «Венецианского карнавала» в Таллинне Вадим Анцупов, а также флорист и обаятельная гостья Раиса Иванова.
За время эфира мы попытаемся понять, где была легендарная радиоведущая Анна Демидова прошедшие 25 месяцев, ведь ее поклонники очень сильно скучали. В эфире легенда появилась в эпатажном образе и в маске, и с первых секунд приковала к компьютерам, смартфонам и планшетам сотни пар восхищенных глаз.
Благодаря Вадиму Анцупову мы узнали, что в этом году состоится 11-й «Венецианский карнавал» в Таллинне, для того чтобы его посетить, не нужно ехать в Венецию, достаточно подготовить костюм и взять выходной день 27 мая 2023 года. И если для зрителей маски очень желательны, но не обязательны, то для участников важно подготовить достойный образ.
А что касается итальянской Венеции, то Анцупов считает этот город очень своебразным и противоречивым. Получасовая прогулка на гондоле по Венеции стоит от 70 евро.
Анна Демидова подготовила для Эдгара Гергеля хэллоуиновскую маску и перчатки. «У нас каждый год бывают такие фрики, которые украшают наш карнавал, я не против, я только за», - сказал Вадим Анцупов.
«Когда-то в ЦРК был пункт, где продавалась русская литература, и я пришел в этот киоск и увидел краем глаза, что лежит журнал «Вокруг света», и там я увидел какие-то нереальные фотографии. Фотографии Венеции, и так я узнал про карнавал», - восхищенно рассказывает Вадим Анцупов, который бывал в Венеции неоднократно.
По словам флориста Раисы Ивановой, на 14 февраля, да и вообще по любому случаю принято дарить розы. Среднего размера и разных цветов. Но на День Валентина жители Эстонии предпочитают именно красные розы. «Самый большой заказ был на свадьбу, для оформления зала понадобилось более 5000 цветов», - вспоминает Иванова, которая работает в магазине Lilledkoju.ee в Таллинне.
Также Раиса вспомнила о том, как один молодой человек заказал у нее на следующий день после той свадьбы огромное сердце из роз с надписью Marry me для девушки. Для него понадобилась тысяча роз. «Не у всех есть такое количество, но у нас были».
По словам флориста, пока она не пришла в эту сферу, даже подумать не могла, насколько щедрые мужчины нас окружают.
«Не проходит ни дня, чтобы я не сделала букет из 100 роз», - говорит Раиса.
Белые розы по словам нашей гостьи, белые розы - символ счастья, чистоты и доброты. Ими украшают церкви, используют на свадьбе. А красный - цвет вызова.
Ведущей Анне Демидовой нравятся черные розы, белые розы, незабудки, полевые цветы. Для нее это не имеет особого значения, потому что любые цветы уже очень приятные.