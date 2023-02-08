ПОДСКАЗКА НУМЕРОЛОГОВ ⟩ Как быстро увеличить свой доход в 2023 году: расчет по дате рождения

Нумерология дает возможность определить направление тех событий, которые ожидают нас в будущем. Зная заранее характеристику интересующего года, мы можем планировать свою жизнь.

Во всех цивилизация, как западных, так и восточных, время движется циклично. Самое сильное влияние на жизненный опыт оказывает цикл из 9 лет. Каждый год имеет свою задачу и характеристику.

Психолог и нумеролог Анна Циркунова подготовила для читателей WDay.ru подсказку - советы для увеличения дохода и улучшения качества жизни. Чтобы понять, какие действия помогут именно вам стать успешнее, нужно выполнить несложный математический расчет вашего числа года.

День рождения + месяц рождения + число прогнозируемого года. Результат сворачиваем до однозначного (у вас должно получиться число от 1 до 9.⁣). К примеру, вы родились 15.05, интересует 2023 год. 1+5+5+2+2+3=18=1+8=9. Результат — 9

Результаты расчета по дате рождения

Число 1

Год, когда нужно действовать. В этот период возможности, люди и события сами приходят, чтобы помочь вам достичь результатов. Ваша задача - использовать новые направления как в текущей деятельности, так и в своем личностном развитии. Ставьте новые цели, начинайте дела и проекты. Обновляйте прежние стратегии и опирайтесь преимущественно на новые. Проявляйте инициативу, целеустремленность, берите все в свои руки.