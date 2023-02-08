Наш прогноз подскажет, чего ожидать в сфере финансов и карьеры в течение года и как избежать трудностей.
ПОДСКАЗКА НУМЕРОЛОГОВ ⟩ Как быстро увеличить свой доход в 2023 году: расчет по дате рождения
Нумерология дает возможность определить направление тех событий, которые ожидают нас в будущем. Зная заранее характеристику интересующего года, мы можем планировать свою жизнь.
Во всех цивилизация, как западных, так и восточных, время движется циклично. Самое сильное влияние на жизненный опыт оказывает цикл из 9 лет. Каждый год имеет свою задачу и характеристику.
Психолог и нумеролог Анна Циркунова подготовила для читателей WDay.ru подсказку - советы для увеличения дохода и улучшения качества жизни. Чтобы понять, какие действия помогут именно вам стать успешнее, нужно выполнить несложный математический расчет вашего числа года.
День рождения + месяц рождения + число прогнозируемого года. Результат сворачиваем до однозначного (у вас должно получиться число от 1 до 9.). К примеру, вы родились 15.05, интересует 2023 год. 1+5+5+2+2+3=18=1+8=9. Результат — 9
Результаты расчета по дате рождения
Число 1
Год, когда нужно действовать. В этот период возможности, люди и события сами приходят, чтобы помочь вам достичь результатов. Ваша задача - использовать новые направления как в текущей деятельности, так и в своем личностном развитии. Ставьте новые цели, начинайте дела и проекты. Обновляйте прежние стратегии и опирайтесь преимущественно на новые. Проявляйте инициативу, целеустремленность, берите все в свои руки.
Не бойтесь пробовать - все новое даст хороший результат в будущем. Это шикарное время, чтобы сделать то, что долго откладывали. Это может быть новая работа, бизнес, увлечения и хобби. Важно действовать и использовать все возможности, которые подарит этот год.
Число 2
Ваша задача сейчас - развивать партнерские отношения, налаживать сотрудничество. Этот год в прямом смысле проверит вас на умение быть в партнерстве. И важно понять, что рост возможен вместе с кем-то, опираясь на поддержку и знания другого. В бизнесе, карьере найдите наставника, опыт которого поможет вам вырасти и достигнуть целей. Не стесняйтесь просить о помощи или информации.
Движение в одиночку не даст такого же результата. Двигайтесь размеренно, спокойно, проявляйте терпение. Распределяйте обязанности, уделяйте внимание деталям. Научитесь решать вопросы переговорами, проявлять тактичность, дипломатичность.
Число 3
Создайте что-то креативное. Этот тот период, когда творческий подход имеет право на жизнь. Чем интереснее будет ваша стратегия в своем деле, тем круче будет результат. Попробуйте в важных задачах использовать нестандартные для вас подходы и решения.
Очень важно в этом году получать новые знания в тех областях и сферах, которые увлекают. Внедряйте креативные идеи, устраивайте мозговые штурмы с командой. Пришла пора создать то самое окружение людей, рядом с которыми есть место новым идеям и мыслям. Не сидите дома, будьте активны, посещайте разные мероприятия. Все эти действия дадут новый поток вдохновения, которое необходимо для движения вперед.
Число 4
Создавайте команду, делегируйте, упорядочивайте и автоматизируйте рабочие и деловые процессы. Этот год закладывает прочный фундамент для благополучия и достатка. И необходимо хорошо поработать, чтобы в будущем получить хороший результат. Заниматься долгосрочным планированием, соблюдать распорядок и сроки. Придерживаться выбранной стратегии, двигаться от одной большой цели к другой. Ответственно относиться к своему делу, обязанностям, взвешенно принимать решения.
Распишите цели на этот год. Вкладывайте деньги в то, что может принести результат в будущем: образование, бизнес, недвижимость, строительство, ремонт. Чем четче и структурированнее будет ваш план, тем быстрее вы придете к целям.
Число 5
Будьте открыты новым возможностям. Этот год, как ветер перемен, способен принести много нового и хорошего во многих сферах жизни: работа, место жительства, доход, личная и семейная жизнь. Но важно выходить из зоны комфорта, не сидеть на месте.
Рекламируйте себя и свои идеи, развивайте социальные сети, продвигайте сайты. Устанавливайте контакты с большим количеством новых людей. Пробуйте новые действия, проявляйте инициативу. Ваша задача - охватить как можно большее количество людей разными способами, чтобы заявить о себе и своей деятельности.
Число 6
Выполняйте работу с душой, делайте ее качественно, с заботой и вниманием к клиентам, сотрудникам, коллегам. В этом году, чтобы вырасти материально, важно увидеть возможности личностного роста. Обратите внимания на то, как вы строите отношения с людьми - там и кроется зона роста для вас в этом году.
Подумайте, что необходимо улучшить именно в сфере взаимодействия с другими. Сделайте упор на качество ваших услуг и обслуживания. Внесите новый уровень комфорта при работе с вами. Это позволит почувствовать свою ценность, повысить стоимость услуг, и в итоге увеличить доход. Также уделите внимание самообразованию - добавьте в список планов обучение искусству продаж для вас и ваших сотрудников.
Число 7
Найдите новые смыслы и ценности в вашей деятельности. Это не тот год, когда нужно начинать заново. Важно проанализировать то, что уже есть сейчас, сделать выводы и определить направление для развития. Имейте в виду, что этот год настраивает на размышления, появится побыть в одиночестве, разобраться в себе.
Чтобы помочь себе, используйте опыт и знания психологов, эзотериков. Исследуйте себя и свою личность. Это поможет определить ваши приоритеты и сосредоточиться на важном. Для роста в профессиональном смысле необходимо углублять свои знания, получать новый опыт. Запланируйте курсы по повышению квалификации.
Число 8
Повышайте статус своих товаров, услуг или себя как эксперта. Изучите понятие личного бренда, что оно включает и чего не достает вам сейчас. Воплощайте новые проекты, повышайте стоимость услуг, масштабируйте свою деятельность. Движение именно в этом направлении даст возможность выхода на новый уровень.
Задача - ответственно и уверенно действовать. Развивать качества лидера и управленца. Выходить на новые рынки. Устраивать и посещать масштабные мероприятия, смело заявлять о себе. Но в своем движении к успеху не забывайте о порядочности и честности.
Число 9
Отложите все начинания и масштабные перемены до следующего года. Сейчас необходимо провести ревизию всего, что уже есть. Вам нужно решить, что оставить, а с чем пора попрощаться: люди, проекты, стратегии, действия, привычки. Доделайте за этот год все незавершенные дела, выполните обязательства. Завершите нерентабельные проекты и направления в работе.
Вам нужно убрать все, что тянет время, энергию, деньги, но не приносит результата взамен. Избавление от этого позволит сделать мощный скачок уже в следующем году. А пока используйте ваш опыт и профессионализм, чтобы максимально улучшить текущую деятельность. Доведите до совершенства качество предоставляемых вами услуг.