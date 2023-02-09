Финал эстонского нацотбора на Евровидение уже завтра. В каких увеселительных заведениях можно поболеть за любимчиков?

Финал главного песенного конкурса страны наверняка захотят увидеть многие, но по очевидным причинам все они не смогут оказаться напротив сцены, на которой будет происходить все действие. Портал Limon.ee решил выяснить, где, кроме ледового холла Тондираба, где и пройдет грандиозный финал, можно будет посмотреть трансляцию шоу.

1. Нельзя первым же пунктом не упомянуть, что посмотреть трансляцию шоу можно в любой точке мира на телеканале ETV+. Первая часть трансляции начнется в 19:30 и продлится до 21:00, затем в 21:30 начнется вторая часть трансляции.

2. Kidrakuur Kultuuriklubi (Кундери, 15, Таллинн)

Начало в 18:00.

«Большой экран, хороший звук, прохладительные напитки и совершенно некомпетентные люди, высказывающие свое мнение. Что-то подобное будет происходить субботним вечером, и вас приглашают поддержать своих любимчиков и насладиться финалом конкурса Eesti Laul. Трансляция начнется в 19:30, а позже вас ждет (неофициальная) afterparty, где все желающие смогут поделиться своими впечатлениями. Предпочитаете ли вы рок в лице группы Bedwetters или красавчика Ollie, душевные баллады, как у Alika или Sissi, или ваше сердце бьется в такт другой песне – добро пожаловать всем. Вход свободный, бар открыт, закуски можно приносить с собой!» – написано на странице мероприятия в Facebook.

3. Olympic Park Casino (Крейцвальди, 23, Таллинн)

Начало в 19:30.