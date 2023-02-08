НОВЫЙ ПОВОРОТ ⟩ Погибшая в торговом центре Iso Omena неоднократно преследовала ключевого свидетеля по делу

По словам свидетелей, женщина не вела себя агрессивно во время задержания и просила о помощи. «Она молила позвонить по номеру 112», – сказал свидетель.

Около восьми часов полиция Ляэне-Уусимаа сообщила, что задержанная скончалась. Директор охранной фирмы, которая обслуживает торговый центр Iso Omena, прокомментировал инцидент как шокирующий. Было начато уголовное расследование, а в причинении смерти по неосторожности подозревали охранников.

Трагедия произошел в субботу, 7 января, по словам очевидцев, четверо охранников повалили женщину на пол и легли на нее. На видео, которое попало в распоряжение газеты Iltalehti, видно, что на женщину надели наручники. Очевидцы сообщили, что жертва просила о помощи и кричала, что не может дышать.

Финская полиция ранее заявила, что до вмешательства охранников в торговом центре произошла какая-то неразбериха. Конфликт завязался между женщиной и мужчиной, который делал там покупки. Посетитель был не один, его сопровождал еще один человек.

Полиция не сообщала СМИ подробности инцидента. Ведущий расследование комиссар Юрки Каллио в конце января подчеркнул, что еще не все свидетели были опрошены.