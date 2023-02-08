В финском Эспоо, в торговом центре Iso Omena 7 января охрана схватила женщину и сразу же повалила ее на пол. Во время инцидента она погибла. По данным полиции, ранее ее неоднократно выгоняли из торгового центра за странное поведение.
НОВЫЙ ПОВОРОТ ⟩ Погибшая в торговом центре Iso Omena неоднократно преследовала ключевого свидетеля по делу
По словам свидетелей, женщина не вела себя агрессивно во время задержания и просила о помощи. «Она молила позвонить по номеру 112», – сказал свидетель.
Около восьми часов полиция Ляэне-Уусимаа сообщила, что задержанная скончалась. Директор охранной фирмы, которая обслуживает торговый центр Iso Omena, прокомментировал инцидент как шокирующий. Было начато уголовное расследование, а в причинении смерти по неосторожности подозревали охранников.
Трагедия произошел в субботу, 7 января, по словам очевидцев, четверо охранников повалили женщину на пол и легли на нее. На видео, которое попало в распоряжение газеты Iltalehti, видно, что на женщину надели наручники. Очевидцы сообщили, что жертва просила о помощи и кричала, что не может дышать.
Финская полиция ранее заявила, что до вмешательства охранников в торговом центре произошла какая-то неразбериха. Конфликт завязался между женщиной и мужчиной, который делал там покупки. Посетитель был не один, его сопровождал еще один человек.
Полиция не сообщала СМИ подробности инцидента. Ведущий расследование комиссар Юрки Каллио в конце января подчеркнул, что еще не все свидетели были опрошены.
Каллио сообщил, что погибшая женщина приставала к посетителю в магазине и не остановилась даже после неоднократных просьб, поэтому была вызвана охрана. Это был не первый раз, когда она приставала к одному и тому же мужчине. Ранее ее за это уже из торгового центра выгоняли.
По его словам самого посетителя, женщина не причинила ему физического вреда, но он чувствовал, что она одержима в своих попытках приблизиться к нему. Однажды схватила его за руку.
Полиция также сообщила, что в роковую субботу погибшая начала с этим посетителем общаться против его воли. Тогда он попросил охранников помочь ему выйти из здания, чтобы приставшая к нему женщина не смогла его догнать. Однако он не просил охранников выгнать ее саму из торгового центра.
Один из охранников попытался сопроводить, желаюшего покинуть торговый центр, посетителя, но финнка последовала за ними, держась на небольшом расстоянии. В результате, другие охранники остановили ее, чтобы прекратить это странное преследование.
Это стало началом трагедии, которая теперь расследуются. Женщина сопротивлялась, когда ее выводили из торгового центра, охранники применили силу. В задержании, в ходе которого посетительница Iso Omena погибла, участвовали как сотрудники службы безопасности, так и правоохранительных органов. Последовательность событий была установлена благодаря многочисленным видеозаписям.
Полиция добавляет, что найден новый свидетель, который, видел и предшествующее странное поведение погибшей женщины и ее попытки пристать к посетителю магазина. Также новый свидетель наблюдал всю картину рокового задержания. Полиция постарается допросить его в ближайшее время.