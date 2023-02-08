Министерство окружающей среды Эстонии предупреждает любителей доставки еды на дом. Именно они почти ежедневно сталкиваются с тем, что получают еду в столь небезопасных пенопластовых коробочках.
ШОК! ⟩ В этих коробочках доставляют еду жителям Эстонии: они таят в себе смертельную опасность
Белые пенопластовые коробочки для еды вредят как здоровью человека, так и окружающей среде, именно поэтому их продажу запрещают в ЕС. Эстонию, естественно, это тоже коснется.
Пенополистирол, или в просторечии пенопласт, содержит ряд токсичных веществ, вызывающих рак, включая канцерогены, нейротоксичные вещества, оказывающие пагубное воздействие на эндокринную систему, попадая в кровь. Они начинают выделяться при нагревании, поэтому упакованные горячие продукты не следует длительное время хранить в пенопластовом пищевом контейнере.
Они также очень вредны для окружающей среды. Вспененный полистирол медленно разлагается и при этом выделяет химические вещества, что делает коробки из-под пищевых отходов опасными как для водной среды, так и для грунтовых вод, если вредные вещества попадают в окружающую среду. Производство этого материала также существенно влияет на изменение климата.