ШОК! ⟩ В этих коробочках доставляют еду жителям Эстонии: они таят в себе смертельную опасность

Белые пенопластовые коробочки для еды вредят как здоровью человека, так и окружающей среде, именно поэтому их продажу запрещают в ЕС. Эстонию, естественно, это тоже коснется.

Пенополистирол, или в просторечии пенопласт, содержит ряд токсичных веществ, вызывающих рак, включая канцерогены, нейротоксичные вещества, оказывающие пагубное воздействие на эндокринную систему, попадая в кровь. Они начинают выделяться при нагревании, поэтому упакованные горячие продукты не следует длительное время хранить в пенопластовом пищевом контейнере.