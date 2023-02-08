По последним данным, количество жертв в результате землетрясения, произошедшего в понедельник в Турции и Сирии, составляет не менее 9000 человек, около 30 000 получили травмы.
Для подписчиков
САМОЕ ТРАГИЧНОЕ ФОТО ⟩ Турецкий отец держит за руку дочь, погибшую в результате землетрясения
Турецкий отец держит за руку дочь, погибшую в результате землетрясения
8 февраля в центральной части Турции зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,1 по шкале Рихтера. Об этом сообщили на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.