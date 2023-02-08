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САМОЕ ТРАГИЧНОЕ ФОТО ⟩ Турецкий отец держит за руку дочь, погибшую в результате землетрясения

Инна-Катрин Хейн
Турецкий отец держит за руку дочь, погибшую в результате землетрясения
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Месут Хансер держит за руку свою 15-летнюю дочь Ирмак, погибшую во время землетрясения в в городе Кахраманмарас в Турции
Месут Хансер держит за руку свою 15-летнюю дочь Ирмак, погибшую во время землетрясения в в городе Кахраманмарас в Турции Фото: Adem ALTAN / AFP/Scanpix

По последним данным, количество жертв в результате землетрясения, произошедшего в понедельник в Турции и Сирии, составляет не менее 9000 человек, около 30 000 получили травмы.

8 февраля в центральной части Турции зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,1 по шкале Рихтера. Об этом сообщили на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сейсмологов, эпицентр обоих землетрясений находился недалеко от турецкого города Кахраманмараш. Информации о пострадавших не поступало.

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