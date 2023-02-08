САМОЕ ТРАГИЧНОЕ ФОТО ⟩ Турецкий отец держит за руку дочь, погибшую в результате землетрясения

Месут Хансер держит за руку свою 15-летнюю дочь Ирмак, погибшую во время землетрясения в в городе Кахраманмарас в Турции

По последним данным, количество жертв в результате землетрясения, произошедшего в понедельник в Турции и Сирии, составляет не менее 9000 человек, около 30 000 получили травмы.