В Эстонии составили список лучших заведений для геев! Появилось даже турбюро ЛГБТ+

Несколько недель назад в Эстонии разразился скандал, в центре которого оказался молодой гей-активист Артем Пяхкель, бывший руководитель сети мест Koht Pluss, дружественных к ЛГБТК, после чего он покинул свой пост. Сегодня стало известно, что его место занял Маттис Меэклер.
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Koht Pluss – это сеть дружелюбных к ЛГБТК-мест в Эстонии, цель которой – предложить комфортный и безопасный выбор ресторанов, баров, бутиков, турбюро и так далее для представителей ЛГБТК-сообщества.
В начале февраля команда разработчиков приступила к созданию мобильного приложения. Они надеются, что мобильное приложение можно будет скачать в Google Play и App Store уже летом 2023 года. Разработка приложения должна быть завершена в течение полугода, оно призвано предоставить пользователям удобное решение для поиска и оценки мест.
Приложение будет включать в себя различные функции, которые делают работу с гостем проще и удобнее. Одной из основных функций является возможность поиска и оценки мест через приложение. В приложении также будет пункт меню специальных предложений, где заведения могут предлагать скидки гостям.
К сети Koht Pluss присоединились почти 30 мест по всей Эстонии, именно они считаются самыми дружелюбными для представителей ЛГБТК.
Таллинн
Ночная жизнь
- Sveta
- Uus Laine
- Möku
- Club Sauna 69
- Heldeke
- Naabrid
- X-baar
Одежда
- Sveta Vintage
- Kopli Couture
- MS Vintage
Места питания
- Rohe
- T35
- Osteria Moderna (временно закрыто)
- Loft ja Ürdid
- 7Ürti
- Veg Machine
- Kohvik Kringel
Путешествия и туризм
- Travel One
Забота о себе
- AD Beauty
Тарту
Ночная жизнь
- Möku
- Lokaal Pirogov
- Genialistide Klubi
Места питания
- Veg Machine
Литература и свободное время
- Peemoti keskus
Пярну
Ночная жизнь
- Krõhva baar
Хаапсалу
Кофе и литература
- Kohvik Pagu
Недавно в СМИ появились сообщения о том, что уже бывший руководитель Koht pluss Артём Пяхкель обвиняется в домогательствах. И хотя заведения, присоединившиеся к сети, не связаны с обвинениями в домогательствах, команда относится к этим обвинениям очень серьезно и хочет обеспечить безопасную и дружелюбную атмосферу для всех сотрудников и гостей заведений. Поэтому команда Koht Pluss решила, что будет лучше, если пост руководителя займет новый человек – Маттис Меэклер.
«Наша цель – обеспечить безопасную среду в присоединившихся к программе заведениях, а также их персонала, и новый руководитель Koht pluss должен внимательно следить за этим и обеспечивать достижение поставленных целей.
Кроме того, мы приносим извинения за то, что наш бывший руководитель Пяхкель использовал учетную запись Koht Pluss в Instagram для обсуждения спорных вопросов и выражения своего мнения.
Мы хотим подчеркнуть, что Koht Pluss по-прежнему привержен своей миссии по обеспечению безопасной среды для членов сообщества ЛГБТК. Мы надеемся, что наш новый руководитель сможет выполнить эту миссию и укрепит репутацию Koht Pluss», – сказано на странице Koht Pluss.