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В Эстонии составили список лучших заведений для геев! Появилось даже турбюро ЛГБТ+

Limon.ee
В Эстонии составили список лучших заведений для геев! Появилось даже турбюро ЛГБТ+
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Радужный флаг. Фото иллюстративное.
Радужный флаг. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Несколько недель назад в Эстонии разразился скандал, в центре которого оказался молодой гей-активист Артем Пяхкель, бывший руководитель сети мест Koht Pluss, дружественных к ЛГБТК, после чего он покинул свой пост. Сегодня стало известно, что его место занял Маттис Меэклер.

Koht Pluss – это сеть дружелюбных к ЛГБТК-мест в Эстонии, цель которой – предложить комфортный и безопасный выбор ресторанов, баров, бутиков, турбюро и так далее для представителей ЛГБТК-сообщества.

В начале февраля команда разработчиков приступила к созданию мобильного приложения. Они надеются, что мобильное приложение можно будет скачать в Google Play и App Store уже летом 2023 года. Разработка приложения должна быть завершена в течение полугода, оно призвано предоставить пользователям удобное решение для поиска и оценки мест.

Приложение будет включать в себя различные функции, которые делают работу с гостем проще и удобнее. Одной из основных функций является возможность поиска и оценки мест через приложение. В приложении также будет пункт меню специальных предложений, где заведения могут предлагать скидки гостям.

К сети Koht Pluss присоединились почти 30 мест по всей Эстонии, именно они считаются самыми дружелюбными для представителей ЛГБТК. 

Таллинн

Ночная жизнь

  • Sveta
  • Uus Laine
  • Möku
  • Club Sauna 69
  • Heldeke
  • Naabrid
  • X-baar

Одежда

  • Sveta Vintage
  • Kopli Couture
  • MS Vintage

Места питания

  • Rohe
  • T35
  • Osteria Moderna (временно закрыто)
  • Loft ja Ürdid
  • 7Ürti
  • Veg Machine
  • Kohvik Kringel

Путешествия и туризм

  • Travel One

Забота о себе

  • AD Beauty

Тарту

Ночная жизнь

  • Möku
  • Lokaal Pirogov
  • Genialistide Klubi

Места питания

  • Veg Machine

Литература и свободное время

  • Peemoti keskus

Пярну

Ночная жизнь

  • Krõhva baar

Хаапсалу

Кофе и литература

  • Kohvik Pagu

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что уже бывший руководитель Koht pluss Артём Пяхкель обвиняется в домогательствах. И хотя заведения, присоединившиеся к сети, не связаны с обвинениями в домогательствах, команда относится к этим обвинениям очень серьезно и хочет обеспечить безопасную и дружелюбную атмосферу для всех сотрудников и гостей заведений. Поэтому команда Koht Pluss решила, что будет лучше, если пост руководителя займет новый человек – Маттис Меэклер.

«Наша цель – обеспечить безопасную среду в присоединившихся к программе заведениях, а также их персонала, и новый руководитель Koht pluss должен внимательно следить за этим и обеспечивать достижение поставленных целей. 

Кроме того, мы приносим извинения за то, что наш бывший руководитель Пяхкель использовал учетную запись Koht Pluss в Instagram для обсуждения спорных вопросов и выражения своего мнения. 

Мы хотим подчеркнуть, что Koht Pluss по-прежнему привержен своей миссии по обеспечению безопасной среды для членов сообщества ЛГБТК. Мы надеемся, что наш новый руководитель сможет выполнить эту миссию и укрепит репутацию Koht Pluss», – сказано на странице Koht Pluss.

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