В Эстонии составили список лучших заведений для геев! Появилось даже турбюро ЛГБТ+

Кофе и литература

Kohvik Pagu

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что уже бывший руководитель Koht pluss Артём Пяхкель обвиняется в домогательствах. И хотя заведения, присоединившиеся к сети, не связаны с обвинениями в домогательствах, команда относится к этим обвинениям очень серьезно и хочет обеспечить безопасную и дружелюбную атмосферу для всех сотрудников и гостей заведений. Поэтому команда Koht Pluss решила, что будет лучше, если пост руководителя займет новый человек – Маттис Меэклер.

«Наша цель – обеспечить безопасную среду в присоединившихся к программе заведениях, а также их персонала, и новый руководитель Koht pluss должен внимательно следить за этим и обеспечивать достижение поставленных целей.

Кроме того, мы приносим извинения за то, что наш бывший руководитель Пяхкель использовал учетную запись Koht Pluss в Instagram для обсуждения спорных вопросов и выражения своего мнения.