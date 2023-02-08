Сегодня, 8 февраля, день рождения двукратного чемпиона мира по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова. Спортсмену, который сейчас находится в реанимации, исполняется 46 лет, пишет Супер.
Жена Романа Костомарова трогательно поздравила мужа с днем рождения
Жена Романа, фигуристка Оксана Домнина, впервые после его госпитализации вышла на связь и трогательно поздравила мужа. Вот что она написала в Instagram:
«С днем рождения, мой герой... мой сильный... мой любимый... мой чемпион во всем! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой поворот в жизни может произойти... но сейчас так... и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! только живи! Спасибо всем неравнодушным... только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное. Нужно только набраться терпения!!! Всем! Всем здоровья... ведь это самое главное в жизни! Жалко, что мы это ценим по-настоящему только в трудные минуты! Цените в здравии, друзья!»
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Вчера, 7 февраля, стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров и бронзовый призер Олимпийских игр Оксана Домнина поженились 25 апреля 2014 года. Пара растит двоих детей: дочь Анастасию и сына Илью.