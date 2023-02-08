Жена Романа Костомарова трогательно поздравила мужа с днем рождения

«С днем рождения, мой герой... мой сильный... мой любимый... мой чемпион во всем! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой поворот в жизни может произойти... но сейчас так... и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! только живи! Спасибо всем неравнодушным... только добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное. Нужно только набраться терпения!!! Всем! Всем здоровья... ведь это самое главное в жизни! Жалко, что мы это ценим по-настоящему только в трудные минуты! Цените в здравии, друзья!»