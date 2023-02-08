Почему 8 февраля нельзя открывать окна в доме: приметы и что нельзя делать

8 февраля церковь почитает память Федора Поминальник. В народе называли Федеров день. В это время было принято поминать умерших родственников.

Наши предки считали, что в этот день покинувшие нас родные возвращаются на землю и наблюдают за своими семьями. По поверьям, это происходит тогда, когда люди забывают об умерших и не навещают их могилы.

В это день принято было устраивать поминальные обеды. Также нужно было сходить на кладбище и очищать кресты на могилах от снега.

Обращали внимание в Федоров день на сны. Если приснился умерший, то такой знак считался важным. В древности верили, что родственник хочет сообщить хорошую новость или предупредить о серьезной опасности.

По поверьям, 8 февраля по земле бродят также и злые духи, поэтому наши предки пытались от них любыми способами защититься. Делали это с помощью разных предметов. Например, было принято класть под порог входной двери топор, рисовать на окнах кресты, развешивать в доме пучки чертополоха и окроплять углы домов святой водой.

Кроме того, в этот день было принято молиться Федору об исцелении от грудных болезней и от болей в желудке.

Что нельзя делать 8 февраля

Нельзя смотреть в зеркало. В поминальный день считается плохой приметой.

Нельзя 8 февраля открывать окна, чтобы в дом не проникли души усопших.

Нельзя 8 февраля впускать в дом кошку, так как она может принести несчастье.

Нельзя 8 февраля браться за новые дела. Может обернутся сплошными потерями и убытками.

Нельзя веселиться, потому что после обязательно можно много и долго плакать.

Приметы на 8 февраля

Если собака сворачивается калачиком, то стоит ждать похолодания.

Если ясный и безветренный день, то свидетельствует о скорой весне.