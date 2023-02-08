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ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК? ⟩ Читатель жалуется: после посещения учений касса по безработице значительно уменьшила пособие

Хевели Туйск
Читатель жалуется: после посещения учений касса по безработице значительно уменьшила пособие
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Снимок иллюстртивный.
Снимок иллюстртивный. Фото: Mailiis Ollino

Порталу Elu24 поступил вопрос от читателя, который интересуется, действительно ли доходы зарегистрированных в качестве безработных резко меняются после участия в учебных сборах, которые оплачивает государство. По данным кассы по безработице, все обстоит не совсем так.

После выхода статьи Kuuuurija о проблемах, связанных с учебными сборами, в редакцию Elu24 поступил вопрос от читателя о том, действительно ли участие в учениях может повлечь за собой и другие заботы.

А именно, его статус безработного и выплата страховых пособий по безработице якобы были прекращены после участия в сборах. Позже он смог подать новое заявление на пособие в кассу по безработице, но после этого размер его пособия был значительно уменьшен. «Вместо 1000 евро я получил только 300 евро», – жалуется читатель.

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