Порталу Elu24 поступил вопрос от читателя, который интересуется, действительно ли доходы зарегистрированных в качестве безработных резко меняются после участия в учебных сборах, которые оплачивает государство. По данным кассы по безработице, все обстоит не совсем так.
Для подписчиков
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК? ⟩ Читатель жалуется: после посещения учений касса по безработице значительно уменьшила пособие
Читатель жалуется: после посещения учений касса по безработице значительно уменьшила пособие
После выхода статьи Kuuuurija о проблемах, связанных с учебными сборами, в редакцию Elu24 поступил вопрос от читателя о том, действительно ли участие в учениях может повлечь за собой и другие заботы.
Ключевые слова