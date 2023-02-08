Британец Тони Гарнетт, бросивший семью ради украинской беженки, был арестован после скандала

Британец Тони Гарнетт, который «прославился», когда бросил свою девушку и двоих детей ради украинской беженки Софии Каркадым, провел ночь в полицейском участке, после шумной ссоры с Софией. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что Тони и София поспорили из-за того, что он слишком много времени проводит со своими дочерьми. Он играл с дочкой в онлайн-видеоигру со своей шестилетней дочерью, когда между ним и Софией вспыхнули крики и ругань.

Тони Гарнетт с дочкой

Они так шумели, что соседи вызвали полицию, и Тони Гарнетта задержали на целую ночь за нарушение общественного порядка.

После инцидента пара вела себя тихо и от комментариев отказалась. Но источник, близкий к паре, рассказал, что они снова ссорились из-за детей.

«Тони безумно любит своих дочерей, и София сделала все возможное, чтобы понять это. Но она молода и хочет собственных детей от Тони. Но ему сделали вазэктомию, что и стало причиной конфликта», — рассказал источник, добавив, что сейчас никто из них не работает, что создает дополнительное напряжение в отношениях.

Тони Гарнетт, которого показывали по телевидению, говорит, что не может получить работу в сфере безопасности, которой он занимался большую часть своей жизни, потому что он стал слишком известен. А София Каркадым не работает, потому что недостаточно хорошо знает язык.