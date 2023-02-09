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Наукой доказано, что арахис помогает похудеть: как сбросить вес с помощью ореха

Limon.ee
Наукой доказано, что арахис помогает похудеть: как сбросить вес с помощью ореха
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Арахис. Иллюстративное фото
Арахис. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Как похудеть с помощью арахиса, про другие полезные свойства ореха, читайте в материале ТСН.ua.

Ученые из Университета Южной Австралии пришли к выводу, что горсть арахиса может помочь сбросить несколько лишних килограммов и контролировать состояние сердца и сосудов.

В исследовании ученых у взрослых австралийцев с умеренным или высоким риском развития диабета второго типа употребление арахиса привело к похудению через полгода до 6,7 килограмма. «Наше исследование показало, что арахис с высоким содержанием полезных ненасыщенных жиров может являться частью эффективной диеты для похудения», - подытожили авторы.

Феномен арахиса в том, что его жиры не откладываются, а пригоршня этих бобовых во время перекуса способна избавить от чувства голода на несколько часов. Арахис содержит большое количество фолиевой кислоты, фитоэстрогенов и считается женским продуктом. Он помогает усваиваться глюкозе, потому она не откладывается в лишних сантиметрах. К тому же арахис нормализует гормональный фон. Таким образом, арахис отвечает за правильный метаболизм или обмен веществ и не дает шансов лишним килограммам.

Все дело в уникальном составе арахиса:

  • клетчатка помогает очистить кишечник, вывести лишнюю жидкость из организма,
  • белки участвуют в построении мышц.
  • витамины Е, С, РР, группы B и другие укрепляют иммунитет, положительно влияют на самочувствие человека,
  • ферменты способствуют быстрому и легкому перевариванию пищи,
  • ненасыщенные кислоты препятствуют отложению холестерина в сосудах,
  • аминокислоты способствуют усвоению кальция, участвуют в процессе регенерации тканей.

Поэтому регулярное употребление арахиса не только поможет похудеть, но и положительно отразится на здоровье человека. Доказано, что земляной орех замедляет процессы старения организма, улучшает внимание, снижает вероятность кровоизлияний, улучшает сон, уменьшает риск онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний.

Как есть арахис, чтобы похудеть

Добавляя арахис в меню для похудения нужно учитывать его калорийность и рассчитывать суточную норму его потребления. Калорийность составляет примерно 550 ккал в 100 г ореха, поэтому полезный и сытный арахис необходимо потреблять в небольшом количестве, не более 50 г в сутки. Чтобы похудение было эффективным и комфортным, можно съедать ежедневно не более 10-15 орешков. Такой объем продукта поможет надолго победить чувство голода.

Чтобы не навредить здоровью, нужно потреблять арахис с учетом следующих рекомендаций:

  • Арахис может заменить мясо благодаря высокому содержанию белка, поэтому орехи рекомендуют включать в рацион вегетарианцев.
  • Орехи содержат большое количество жиров, поэтому их употребление противопоказано людям с ферментной недостаточностью, заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
  • Обжаренный арахис усваивается лучше по сравнению с сырыми. Однако при обжаривании продукт теряет витамины, ценные жирные кислоты и похудение с сырыми орехами будет более эффективным: Кроме того, обжаренный арахис способен стимулировать аппетит. Жареный продукт часто продается с солью и может содержать консерванты.
  • При употреблении арахиса необходимо исключить аллергическую реакцию.
  • Употреблять арахис нужно в первой половине дня, чтобы богатые жирами орехи успели усвоиться в полном объеме.
  • Орехи можно включить в рацион для похудения как самостоятельный перекус или разбить дневной объем орехов на несколько частей, чтобы добавлять продукт в другие блюда.

При желании можно не перестраивать меню для похудения кардинальным образом, а просто включить в ежедневный рацион по столовой ложке продукта. Кроме арахиса, можно употреблять каши, свежие фрукты, отварные и запеченные овощи, мясо, рыбу нежирных сортов, молочные продукты.

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