Наукой доказано, что арахис помогает похудеть: как сбросить вес с помощью ореха

В исследовании ученых у взрослых австралийцев с умеренным или высоким риском развития диабета второго типа употребление арахиса привело к похудению через полгода до 6,7 килограмма. «Наше исследование показало, что арахис с высоким содержанием полезных ненасыщенных жиров может являться частью эффективной диеты для похудения», - подытожили авторы.

Феномен арахиса в том, что его жиры не откладываются, а пригоршня этих бобовых во время перекуса способна избавить от чувства голода на несколько часов. Арахис содержит большое количество фолиевой кислоты, фитоэстрогенов и считается женским продуктом. Он помогает усваиваться глюкозе, потому она не откладывается в лишних сантиметрах. К тому же арахис нормализует гормональный фон. Таким образом, арахис отвечает за правильный метаболизм или обмен веществ и не дает шансов лишним килограммам.

Все дело в уникальном составе арахиса:

клетчатка помогает очистить кишечник, вывести лишнюю жидкость из организма,

белки участвуют в построении мышц.

витамины Е, С, РР, группы B и другие укрепляют иммунитет, положительно влияют на самочувствие человека,

ферменты способствуют быстрому и легкому перевариванию пищи,

ненасыщенные кислоты препятствуют отложению холестерина в сосудах,

аминокислоты способствуют усвоению кальция, участвуют в процессе регенерации тканей.

Поэтому регулярное употребление арахиса не только поможет похудеть, но и положительно отразится на здоровье человека. Доказано, что земляной орех замедляет процессы старения организма, улучшает внимание, снижает вероятность кровоизлияний, улучшает сон, уменьшает риск онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний.

Как есть арахис, чтобы похудеть

Добавляя арахис в меню для похудения нужно учитывать его калорийность и рассчитывать суточную норму его потребления. Калорийность составляет примерно 550 ккал в 100 г ореха, поэтому полезный и сытный арахис необходимо потреблять в небольшом количестве, не более 50 г в сутки. Чтобы похудение было эффективным и комфортным, можно съедать ежедневно не более 10-15 орешков. Такой объем продукта поможет надолго победить чувство голода.

Чтобы не навредить здоровью, нужно потреблять арахис с учетом следующих рекомендаций:

Арахис может заменить мясо благодаря высокому содержанию белка, поэтому орехи рекомендуют включать в рацион вегетарианцев.

Орехи содержат большое количество жиров, поэтому их употребление противопоказано людям с ферментной недостаточностью, заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Обжаренный арахис усваивается лучше по сравнению с сырыми. Однако при обжаривании продукт теряет витамины, ценные жирные кислоты и похудение с сырыми орехами будет более эффективным: Кроме того, обжаренный арахис способен стимулировать аппетит. Жареный продукт часто продается с солью и может содержать консерванты.

При употреблении арахиса необходимо исключить аллергическую реакцию.

Употреблять арахис нужно в первой половине дня, чтобы богатые жирами орехи успели усвоиться в полном объеме.

Орехи можно включить в рацион для похудения как самостоятельный перекус или разбить дневной объем орехов на несколько частей, чтобы добавлять продукт в другие блюда.

При желании можно не перестраивать меню для похудения кардинальным образом, а просто включить в ежедневный рацион по столовой ложке продукта. Кроме арахиса, можно употреблять каши, свежие фрукты, отварные и запеченные овощи, мясо, рыбу нежирных сортов, молочные продукты.