Предприимчивый финн продал своим соотечественникам более 200 000 литров дешевого алкоголя из Эстонии и Латвии через два веб-сайта и уклонился от уплаты налогов. Но теперь ему грозит серьезное наказание за налоговое мошенничество, пишет Iltalehti.
Предприимчивый финн, продававший алкоголь из Эстонии и Латвии в Финляндию, попал почти на два миллиона евро
В 2014 году финн создал в Эстонии компанию под названием Creative Alpha Solutions OÜ, которая продавала алкогольную продукцию через свой веб-сайт. Офис компании и склад, где продавалась продукция, находились в Таллиннском порту.
На двух разных сайтах, продающих алкоголь, покупателю предлагалось выбрать конкретную транспортную компанию. Приобретенные через интернет товары можно было забрать в Таллиннском порту или, в качестве альтернативы, в магазине Matkahuolto.
Обвинения против управлявшего магазином алкоголя через сайты www.vironviina.com и www.balticbrännvin.se уже рассматривались окружным судом Хельсинки в феврале 2020 года, но на тот момент у него еще оставался шанс избежать наказания.
В ходе расследования выяснилось, что в период с 2014 по 2017 год предприимчивый торговец импортировал более 235 000 литров алкоголя из Эстонии и Латвии.
Хотя Окружной суд Финляндии снял обвинения с финна, который покупал более дешевый алкоголь в Эстонии и Латвии, Апелляционный суд все же решил приговорить его к двум годам лишения свободы условно за грубое налоговое мошенничество.
Помимо тюремного заключения, обвиняемому также запретили заниматься предпринимательской деятельностью более двух с половиной лет и обязали выплатить крупную компенсацию налоговым органам. Он должен будет выплатить налоговым органам ущерб в размере около 1,65 млн евро плюс проценты, а также 1600 евро за оказание юридической помощи.