Предприимчивый финн, продававший алкоголь из Эстонии и Латвии в Финляндию, попал почти на два миллиона евро

В 2014 году финн создал в Эстонии компанию под названием Creative Alpha Solutions OÜ, которая продавала алкогольную продукцию через свой веб-сайт. Офис компании и склад, где продавалась продукция, находились в Таллиннском порту.

На двух разных сайтах, продающих алкоголь, покупателю предлагалось выбрать конкретную транспортную компанию. Приобретенные через интернет товары можно было забрать в Таллиннском порту или, в качестве альтернативы, в магазине Matkahuolto.

Обвинения против управлявшего магазином алкоголя через сайты www.vironviina.com и www.balticbrännvin.se уже рассматривались окружным судом Хельсинки в феврале 2020 года, но на тот момент у него еще оставался шанс избежать наказания.

В ходе расследования выяснилось, что в период с 2014 по 2017 год предприимчивый торговец импортировал более 235 000 литров алкоголя из Эстонии и Латвии.

Хотя Окружной суд Финляндии снял обвинения с финна, который покупал более дешевый алкоголь в Эстонии и Латвии, Апелляционный суд все же решил приговорить его к двум годам лишения свободы условно за грубое налоговое мошенничество.